양평군, 한강수계관리기금 성과평가 2개 분야 수상

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 19일 한강유역환경청이 실시한 '2024년도 한강수계관리기금 성과평가'에서 주민지원사업 부문 최우수, 오염총량관리사업 부문 장려를 수상했다고 23일 밝혔다.

주민지원사업 분야에서 양평군은 사업관리 적정성과 주민 편익 증진 성과를 높게 평가받아 최우수 기관(포상금 500만 원)으로 선정됐으며, 오염총량관리사업에서도 수질오염총량제 이행 관리 성과를 인정받아 장려 기관(포상금 300만 원)에 이름을 올렸다.

이번 2024년도 성과평가는 주민지원, 환경기초시설, 상수원 관리, 생태하천 복원, 친환경 청정, 오염 총량관리 등 7개 사업을 대상으로 52개 관리청이 참여해 진행됐다.

한강유역환경청은 "양평군은 주민 체감사업과 수질개선 관리체계를 균형 있게 추진한 모범사례"라고 전했다.

한편, 양평군은 주민지원사업비 증액 건의에 따른 성과로 2026년도 주민지원사업비 11억 원을 확보했으며, 2024년도 주민지원사업비 집행률 우수기관으로 평가돼 약 5억5000만원의 추가 인센티브를 받게 됐다. 군은 이를 기반으로 지역 주민의 삶의 질 향상과 상수원 보호 노력을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.





