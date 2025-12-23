국토부, 가덕도신공항 미래상 구현 포럼…'안전·사람중심 남부권 관문'

지역사회·전문가와 함께 설계 전략 구체화

국토교통부와 가덕도신공항건설공단이 23일 부산항 국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 '가덕도신공항 미래상 구현을 위한 전략 포럼'을 연다고 밝혔다. 산·학·연·관 150여명이 참석해 신공항 청사진을 논의한다.

이번 포럼은 가덕도신공항이 단순한 교통 시설을 넘어 대한민국 남부권의 새로운 관문 역할을 수행하기 위한 구체적인 설계 전략과 지향점을 공유하기 위해 마련했다. 정부와 공단은 그간 전문가 자문과 공단 사내 공모 등을 거쳐 가덕도신공항의 설계 전략을 검토해왔다. 이번 포럼에서 총 4가지 설계 전략을 지역사회와 관련 전문가에게 공유하고 함께 구체화해 나갈 예정이다.

가덕도신공항은 이용자 편의를 최우선으로 하는 사람 중심 공항으로 조성한다. 직관적인 동선과 유니버셜 디자인을 적용해 이용 편의성을 높이고, 지역 역사·문화를 반영한 테마 공간을 조성한다. 유니버셜 디자인은 연령, 성별, 국적, 장애 유무와 상관없이 누구나 편리하게 이용할 수 있도록 설계하는 방식을 말한다.

안전 인프라도 강화한다. 활주로 이물질 자동판독, 지능형 폐쇄회로TV(CCTV)를 설치하고 감염병 대응 검역 시스템을 갖춘다. 인공지능(AI) 보안검색, 로봇 서비스, 공항 운영 통합 플랫폼 등 스마트 기술도 도입한다. 2045년까지 RE100(재생에너지 100%) 달성, 탄소중립이 목표다. 제로에너지 설계를 바탕으로 테마형 옥상 조경과 내부 식생 조경을 설치해 자연환경과 조화를 이루도록 한다.

경제적 측면에서는 남부권 산업·관광·물류를 연결하는 복합물류 거점 역할도 맡는다. 도심항공교통(UAM) 연동을 고려해 공항 인프라를 설계한다.

강희업 국토부 2차관은 "오늘 포럼은 가덕도신공항이 지향해야 할 모습과 방향을 논의하고 구체화하는 매우 중요한 자리"라며 "가덕도신공항이 국가 균형발전과 남부권 신성장 거점의 핵심축이 되도록 건설을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

이윤상 가덕도신공항건설공단 이사장은 "이번 포럼에서 논의된 내용을 설계와 사업 추진 과정에 충실히 반영하겠다"며 "가덕도신공항을 성공적으로 완공하기 위해 공단이 맡은 역할을 책임감 있게 수행하겠다"고 했다.





