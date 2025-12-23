본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

안산시, 내년부터 청소년·어린이에 교통비 32만원 지원

정두환기자

입력2025.12.23 11:18

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

저소득층 6~18세 우선 지원 후 대상자 확대
이민근 시장 "어린이·청소년 이동권 확대할 것"

경기도 안산시가 내년부터 어린이·청소년에게 연 최대 32만원의 교통비를 지원한다.

안산시, 내년부터 청소년·어린이에 교통비 32만원 지원
AD
원본보기 아이콘

안산시는 관내 어린이·청소년의 교통비 부담 완화와 이동권 보장을 위해 내년 1월부터 '어린이·청소년 교통비 지원 사업'을 시행한다고 23일 밝혔다.


시는 이를 위해 지난 7월 '안산시 어린이·청소년 교통비 지원 조례'를 제정했다. 시는 교통비 지원을 위한 전산시스템 구축을 진행 중이다.

시는 우선 저소득층에게 교통비를 우선 지원한 후 재정 여건에 따라 단계적으로 지원 대상을 확대해 나가기로 했다. 우선 지원 대상은 관내 6세 이상 18세 이하 저소득층 어린이·청소년이다.


사업은 '경기도 어린이·청소년 교통비 지원 사업 플랫폼'과 연계해 운영된다. 경기도 지원금인 연 최대 24만원이 소진되면 시가 추가로 연 최대 8만원까지 지원하는 방식이다.


신청은 '경기도 어린이·청소년 교통비 지원'에서 경기도 교통비를 신청하면 시 추가 지원이 자동으로 연계 신청된다. 경기도 플랫폼에 회원가입 및 신청한 경우 추가 절차 없이 이용하면 된다.

이민근 안산시장은 "어린이와 청소년이 교통비 부담 없이 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 지원 대상을 점진적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파 "이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 아모프레 문 닫는다…'손절'한 코오롱FnC

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

"첫째 1000만원, 셋째는 1억원" 자식농사에 파격 지원 나선 농기계 전문기업

20억 건물 '투자 사기'…최준석 "빚 갚느라 월세살이" 고백

'주사이모와 찰칵' 알려지자…홍진영 "12년 전 사진, 기억조차 없어"

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

KTX 예매 전쟁…무한 '새로고침'

새로운 이슈 보기