DL건설, 1342억 규모 의정부 법조타운 공공분양 수주

8개동 총 544가구 조성

DL건설은 경기 의정부 법조타운 S3블록 아파트 건설공사 2공구를 수주했다고 23일 밝혔다.

이 사업은 의정부시 고산동 일대 약 7만8000㎡ 부지에 지하 2층~지상 최고 25층, 8개 동 규모로 공동주택 544가구와 부대복리시설을 조성하는 프로젝트다.

의정부 법조타운 S3BL 사업 조감도. DL건설

조달청이 발주하고 한국토지주택공사(LH)가 수요처인 공공분양 아파트 건설 사업으로, 종합심사낙찰제(종심제) 방식으로 진행됐다.

내년 말 착공해 2029년 10월 말 준공 예정이다. 사업 금액은 1342억원이다.

공동주택은 59㎡형 412가구와 81㎡형 132가구로 구성된다.

DL건설 관계자는 "이번 의정부법조타운 아파트 건설공사 수주는 기술력과 신뢰도를 인정받은 결과"라며 "이에 보답할 수 있는 고품질 공공주택을 선보이겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



