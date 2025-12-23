본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

개발·분양

DL건설, 1342억 규모 의정부 법조타운 공공분양 수주

최서윤기자

입력2025.12.23 10:21

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

8개동 총 544가구 조성

DL건설은 경기 의정부 법조타운 S3블록 아파트 건설공사 2공구를 수주했다고 23일 밝혔다.


이 사업은 의정부시 고산동 일대 약 7만8000㎡ 부지에 지하 2층~지상 최고 25층, 8개 동 규모로 공동주택 544가구와 부대복리시설을 조성하는 프로젝트다.

의정부 법조타운 S3BL 사업 조감도. DL건설

의정부 법조타운 S3BL 사업 조감도. DL건설

AD
원본보기 아이콘

조달청이 발주하고 한국토지주택공사(LH)가 수요처인 공공분양 아파트 건설 사업으로, 종합심사낙찰제(종심제) 방식으로 진행됐다.


내년 말 착공해 2029년 10월 말 준공 예정이다. 사업 금액은 1342억원이다.


공동주택은 59㎡형 412가구와 81㎡형 132가구로 구성된다.

DL건설 관계자는 "이번 의정부법조타운 아파트 건설공사 수주는 기술력과 신뢰도를 인정받은 결과"라며 "이에 보답할 수 있는 고품질 공공주택을 선보이겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파 "이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 아모프레 문 닫는다…'손절'한 코오롱FnC

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

"첫째 1000만원, 셋째는 1억원" 자식농사에 파격 지원 나선 농기계 전문기업

20억 건물 '투자 사기'…최준석 "빚 갚느라 월세살이" 고백

'주사이모와 찰칵' 알려지자…홍진영 "12년 전 사진, 기억조차 없어"

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

KTX 예매 전쟁…무한 '새로고침'

새로운 이슈 보기