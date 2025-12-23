본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주 서구, 자원순환 우수 공동주택 경진대회 열어

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.23 10:23

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"분리배출·음식물쓰레기 감량 문화 확산"

광주 서구가 '2025년 자원순환 우수 공동주택 경진대회'를 열어 음식물쓰레기 32t 감량과 함께 폐건전지 1,500㎏, 폐형광등 930㎏을 수거하는 등 실질적인 성과를 거뒀다.

광주 서구는 자원순환 우수 공동주택 경진대회를 여는 등 음식물 쓰레기 감량문화 확산에 행정력을 모으고 있다. 사진은 경진대회 모습. 광주 서구 제공

광주 서구는 자원순환 우수 공동주택 경진대회를 여는 등 음식물 쓰레기 감량문화 확산에 행정력을 모으고 있다. 사진은 경진대회 모습. 광주 서구 제공

AD
원본보기 아이콘

23일 서구에 따르면 이번 경진대회는 올바른 분리배출과 음식물쓰레기 감량 문화 확산을 위해 추진됐으며 관내 공동주택 36곳이 참여한 가운데 지난 3월부터 약 8개월간 운영됐다.


서구는 ▲음식물쓰레기 감량실적 ▲폐건전지·폐형광등 수거량 ▲분리배출 실태 ▲자원순환 실천 주민 참여도 등을 지속적으로 점검해 자원순환 실천 성과가 우수한 공동주택 10곳을 선정했다.

대상에는 상무유탑유블레스와 화정신동아아파트가 선정됐으며 최우수상은 금호남양파크·염주맨션·상무대주1차·마재마을주은아파트가 수상했다. 우수상에는 성우행복한집·농성동산·금호시영1단지·상무1차우미아파트가 각각 선정됐다.


서구는 선정된 우수 공동주택에 구청장상과 함께 총 2,000만원의 포상금을 수여해 실천 성과를 격려하고 우수 사례의 지역사회 확산을 도모할 계획이다.


김이강 서구청장은 "자원순환은 미래세대를 위한 약속이다"며 "앞으로도 음식물쓰레기 감량과 올바른 분리배출이 일상에서 자연스럽게 이어질 수 있도록 주민 참여형 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파 "이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 아모프레 문 닫는다…'손절'한 코오롱FnC

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

"첫째 1000만원, 셋째는 1억원" 자식농사에 파격 지원 나선 농기계 전문기업

20억 건물 '투자 사기'…최준석 "빚 갚느라 월세살이" 고백

'주사이모와 찰칵' 알려지자…홍진영 "12년 전 사진, 기억조차 없어"

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

KTX 예매 전쟁…무한 '새로고침'

새로운 이슈 보기