"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

중국 하이난 '무관세 특구' 효과

금40g 최대 230만원 절약

중국 하이난성 전역이 무관세 특구로 전환되면서 금 장신구를 중심으로 한 쇼핑 관광이 빠르게 확산하고 있다. 본토 대비 큰 가격 차이에 각종 할인 혜택까지 더해지며 하이난이 '금 쇼핑 성지'로 부상하는 모습이다.

22일(현지시간) 홍콩 성도일보는 중국 하이난성이 지난 18일 전역을 무관세 특구로 지정한 이후 금 장신구를 중심으로 쇼핑 수요가 급증하고 있다고 보도했다.

최근 중국 사회관계망서비스(SNS)에는 '하이난금 장신구 1만위안 절약', '하이난금 34g가격에 40g 구입' 등 관련 해시태그가 검색어 상위권에 오르며 관심을 끌고 있다. 재테크 수단으로 인기가 높은 금을 하이난에서는 본토보다 훨씬 저렴하게 구매할 수 있기 때문이다.

무관세 조치 첫날 기준 하이난에서 판매된 금 장신구 40g의 g당 가격은 1184위안으로 같은 날 중국 본토 가격(1353위안)보다 g당 169위안(약 3만6000원) 낮았다. 한국의 10돈과 비슷한 중량인 40g을 구매할 경우 단순 가격 차이만으로도 약 6760위안, 우리 돈으로 140만원가량을 절약할 수 있다.

여기에 면세점 할인과 지방정부 지원까지 더해지면 체감 가격은 더 낮아진다. 하이난 하이커우(海口)에 위치한 세계 최대 규모의 CDF 면세점 매장 관계자는 "1만 위안 이상 구매 시 500위안을 할인하고 40g 금 구매 시 추가 할인이 적용된다"며 "지방정부 할인 쿠폰까지 활용하면 최대 1만1160위안(약 234만8500원)을 절약할 수 있다"고 설명했다.

금 쇼핑 열풍 속에 하이난 현지 유통가 전반도 활기를 띠고 있다. 봉관 첫날 하이커우의 한 대형마트에서는 무관세 효과로 가격 경쟁력이 높아진 말레이시아산 두리안이 빠르게 완판되며 소비 열기를 보여줬다.

하이난을 찾는 중국 내 관광 수요도 눈에 띄게 늘고 있다. 신년 연휴를 앞두고 중국에서 하이난행 국내선 항공권의 예약 건수는 72만 건을 넘어 전년 대비 10% 이상 증가한 것으로 집계됐다.

한편 하이난성 전역에 대한 봉관(封關) 정책 시행으로 무관세 적용 품목은 기존 1900여 개에서 6600여 개로 대폭 확대됐다. 특히 수입산 설비에 무관세가 적용되면서 외국산 장비를 사용하는 반도체 산업 기지로 발전할 가능성도 크다. 대만 연합보는 "하이난 자유무역항이 선전 2.0이 될 수도 있다"고 전망했다.





