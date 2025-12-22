본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

은행권 '4.5일제' 바람…농협은행, '금요일 1시간 단축근무' 도입 추진

박재현기자

입력2025.12.22 18:57

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

농협은행, 선제적 단축근무 도입
내년 1분기 내 금요일 1시간 조기퇴근 추진

NH농협은행이 매주 금요일 1시간 일찍 퇴근하는 제도를 내년 1분기 내 시행하는 방안을 추진한다.


22일 금융권에 따르면 최근 NH농협지부 노조는 사측과의 협의를 통해 매주 금요일 1시간 조기 퇴근하는 제도를 내년 1분기 중 시행하기로 했다. 이에 따라 농협은행과 농협금융지주, 중앙회 등 계열사 전반에 적용될 전망이다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

업계에서는 농협을 시작으로 주 4.5일제 도입이 확산될 것이라는 전망이 나온다. 은행권은 2002년 주 5일제 도입 당시에도 모든 산업 중 선제적으로 도입한 바 있다.

앞서 지난 10월 전국금융산업노동조합(금융노조)과 금융산업사용자협회는 금요일 1시간 단축근무 시행과 주 4.5일제 도입을 위한 공동노력에 합의한 바 있다. 이후 은행권에서는 국책은행인 IBK기업은행이 선제적으로 단축근무 도입에 나섰다. 최근 기업은행은 매주 수요일과 금요일 1시간씩 조기 퇴근하는 제도를 내년부터 시행하기로 했다.


주 4.5일제 도입은 시중은행 전반으로 논의가 확산될 것으로 보인다. 현재 KB국민은행과 신한은행 노조 지부는 금요일 1시간 단축근무를 노사 협의 안건으로 상정해 논의를 진행 중이다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강사활동 가능…특단 조치 내린 日 "젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"답례품도 남다른 클라스"…김우빈·신민아 하객 선물 봤더니

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

머스크 SNS에 뜬 영상에 '화들짝'…콘서트 뒤집은 키 작은 댄서들

생활고 시달리던 두 청년, 빌린 땅 팠다가 9000만원 다이아 발견

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

이재용, 반도체 직접 챙긴다…DS 기흥·화성 사업장 방문

지난해 개인사업자 연체율 0.98% '역대 최고'

새로운 이슈 보기