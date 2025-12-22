본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[포토] '내란전담재판부법' 필리버스터 하는 국민의힘 장동혁 대표

김현민기자

입력2025.12.22 13:46

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] '내란전담재판부법' 필리버스터 하는 국민의힘 장동혁 대표
AD
원본보기 아이콘

장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회에서 열린 12월 임시국회 본회의에서 12·3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법에 대한 무제한 토론을 하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강사활동 가능…특단 조치 내린 日 "젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

생활고 시달리던 두 청년, 빌린 땅 팠다가 9000만원 다이아 발견

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

낮엔 공무원, 밤엔 댄스 강사 해도돼…MZ 이탈 막기 특단 조치

"매우 인상적" 머스크도 감탄한 中 로봇 '칼군무'

웨이모는 멈추고, 테슬라는 달렸다…美샌프란 정전 쇼크 후폭풍

지방 건설 부양한다더니…LH 미분양 매입, 대전·울산·강원 '실적 0건'

새로운 이슈 보기