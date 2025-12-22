광양시, '2025년을 빛낸 10대 뉴스' 선정 발표

'4년 연속' 인구증가 도시 등 뽑혀

전남 광양시가 2025년 한 해 동안 추진한 주요 시책과 역점사업 중 시 공무원과 시민들로부터 가장 많은 선택을 받은 10개 뉴스를 발표했다.

시는 26개 부서에서 제출한 36개의 뉴스 중 자체 심사에서 선정된 20개의 후보군을 대상으로, 지난 12월 3일부터 11일까지 9일간 새올 행정시스템과 모바일 행정플랫폼 'MY광양' 앱, 시 홈페이지를 통해 '2025년 광양시 10대 뉴스' 설문조사를 실시했다.

그 결과, 1위부터 5위에는 광양시, 전남 유일 '4년 연속' 인구증가 도시로 '우뚝', 광양시 모든 행정서비스, 이제 'MY광양' 앱 하나로 간편하게 신청 가능, 광양 구봉산 관광단지 지정 및 조성계획 승인, 광양시, '산업위기 선제대응지역' 지정…미래 철강도시 도약의 전환점 마련, 광양시, '전국 지방자치단체 일자리대상' 11년 연속 수상이 선정됐다.

6위부터 10위에는 광양매화마을, '2025~2026년 한국관광 100선' 선정, 광양 섬진강재첩, 세계중요농업유산 등재…'K-푸드'로 도약, '2024 지역발전지수' 광양시, 전국 23위…지역경제력·주민활력 분야 '호남 1위'. 광양시, 교육발전특구 선도지역으로 상향 조정…전남 관리지역 중 '유일', 2025 광양 국제미디어아트 페스티벌 성공 개최…산업도시 넘어 아시아 미디어아트 허브로 전환 가속이 이름을 올렸다.

시 관계자는 "산업위기 선제대응지역 지정, 구봉산 관광단지 승인, 4년 연속 인구 증가, 일자리대상 11년 연속 수상 등이 10대 뉴스로 선정된 것은 위기 속에서도 미래를 준비해 온 광양시의 정책 역량이 시민 체감으로 이어지고 있음을 보여준다"며 "앞으로도 광양시는 산업 경쟁력 회복과 신산업 육성, 정주 여건 개선, 문화·관광 도시 전환을 축으로 시민의 일상에서 변화를 느낄 수 있는 행정을 지속해 나가겠다"고 말했다.





