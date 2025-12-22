최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
[속보]野 장동혁 대표부터 내란전담재판부법 필리버스터 돌입
2025년 12월 22일(월)
"건물 40만채 붕괴, 사망자 1만8000명…경제 피해 800조원" 日 충격 보고서
"술은 절대 안 된다더니"…고소득 전문직 외국인에 '슬쩍' 허용한 사우디
"한 방 맞으니 하루에 1~2㎏는 그냥 빠져"…비만치료제에 흔들리는 헬스장
어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다
10년 연애에 3억 기부 하더니…신민아·김우빈 결혼식 주례도 깜짝
"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화
옛 삼표레미콘 공장, 서울 랜드마크 된다…'성수 프로젝트' 본격화
낮엔 공무원, 밤엔 댄스 강사 해도돼…MZ 이탈 막기 특단 조치
웨이모는 멈추고, 테슬라는 달렸다…美샌프란 정전 쇼크 후폭풍