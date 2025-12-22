與 "'與野 정치인 예외 없이 포함' 통일교 특검 제안"(상보)

더불어민주당이 22일 국민의힘·개혁신당이 주장하는 통일교 금품수수 의혹과 관련된 특검을 수용하겠다고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.12.22 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

정청래 민주당 당대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "통일교 특검은 불가하다고 제가 말씀드린 바 있다"면서도 "그러나 못 받을 것도 없다고 생각한다. 국민의힘 연루자 모두를 포함시켜 진실을 명명백백하게 밝히는 것도 저는 좋다고 생각한다"고 말했다.

김병기 원내대표 역시 "국민의힘은 뭔가 착각한 것 같다. 마치 민주당이 뭐라도 있어 특검을 회피하는 줄 알고 앞장 서 통일교 특검을 주장하고 있다"며 "아마 내심으로는 민주당이 특검을 받지 않을 것이라고 확신한 모양이다. 통일교에 대한 특검을 하자. 여야 정치인 누구도 예외 없이 모두 포함해서 특검할 것을 제안한다"고 밝혔다.

이어 "지난 대선에서의 통일 통일교가 정치에 어떻게 개입했는지도 한번 밝혀보자"며 "헌법 위배의 정교 유착 의혹, 불법 정치자금 로비와 영향력 행사까지 모두 특검 대상에 포함해서 철저히 한번 밝혀볼 것을 제안한다"고 거듭 강조했다.

아울러 "정교유착은 헌법 질서와 직결된 중대 사안이다. 위반한 정당은 해산의 대상이 될 수 있고 관련자는 중형을 면치 못할 것"이라고 역설했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



