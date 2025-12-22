케이뱅크, 1억원 크리스마스 럭키드로우 이벤트 진행

추첨권 매일 모아 응모

보유 추첨권 숫자 모두 일치하면 당첨

케이뱅크가 다가오는 크리스마스와 연말을 기념해 다양한 프로모션을 실시한다고 22일 밝혔다.

우선 총 1억원의 상금이 걸린 '크리스마스 럭키드로우' 프로모션을 시작한다. 참여자는 7개 랜덤 숫자로 구성된 추첨권을 매일 모아 응모할 수 있다. 케이뱅크 애플리케이션(앱) 내 이벤트 페이지 방문 시 추첨권 1장이 지급되며 친구에게 이벤트를 공유하고 친구가 링크를 누르면 추첨권이 본인과 친구 모두에게 추첨권 1장이 제공된다.

지인 링크를 통해 받을 수 있는 추첨권은 하루 최대 10장이지만 공유 횟수에는 제한이 없다. 기간 내에 링크를 많이 공유할수록 더 많은 추첨권을 확보해 당첨 확률을 높일 수 있다.

당첨번호 7개는 크리스마스인 25일부터 말일까지 매일 한 개씩 순차 공개된다. 공개된 7개 번호가 보유한 추첨권의 숫자와 모두 일치하면 당첨되며 모은 추첨권 중 여러 장이 동시에 당첨될 수도 있다.

총상금 1억원은 전체 당첨된 추첨권 수에 따라 나눠 지급된다. 당첨자는 이벤트 종료 후 1월 3주 차에 발표된다.

크리스마스 장식을 지인과 주고받는 '오너먼트 선물하기' 이벤트도 진행한다. '오너먼트 선물하기' 링크를 지인에게 보내면 링크에서 등장한 오너먼트 종류에 따라 지인은 1원부터 최대 1000원까지 랜덤 현금을 받을 수 있다. 오너먼트는 솔방울, 눈송이, 별 등으로 구성된다.

지인이 내 링크를 열 때마다 나도 현금 보상을 1원에서부터 1000원까지 랜덤으로 받을 수 있으며 각 혜택은 하루 최대 10번까지 가능하다.

신규고객을 위한 혜택도 마련됐다. 이번 이벤트를 통해 케이뱅크에 최초로 가입한 고객에게 최소 1000원에서 최대 5만원까지 랜덤으로 가입 축하금이 지급된다.

케이뱅크 관계자는 "크리스마스와 연말을 맞이해 가족, 친구 등 주변 지인들과 함께 링크를 공유하며 마음을 전달할 수 있도록 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 고객에게 즐거움과 혜택을 줄 수 있는 다양한 프로모션을 이어나가겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



