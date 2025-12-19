금호건설, '평택-시흥 고속도로 확장 민간투자사업' 우선협상대상자 선정

개량운영형 민간투자사업 첫 시행

총사업비 6900억원 규모

금호건설은 국토교통부가 추진하는 '평택-시흥 고속도로 확장 민간투자사업'에서 키움투자자산운용 컨소시엄의 대표 건설사로 참여해 우선협상대상자로 선정됐다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 정부가 도입한 '개량운영형 민간투자사업' 제도가 처음 적용되는 사례다. 개량운영형 민간투자사업은 기존 사회기반시설(SOC)을 민간사업자가 개량, 증설한 뒤 해당 구간을 포함한 전체 시설의 운영해 투자비를 회수하는 방식이다.

금호건설은 민자도로 개발 분야에서 축적한 사업 기획역량과 시공 경험을 바탕으로 컨소시엄에서 핵심적인 역할을 맡게 된다. 총사업비는 약 6900억원 규모로, 금호건설이 대표 건설사로 참여한다.

이번 확장 사업은 2013년 개통 이후 상습적인 교통 정체를 겪고 있는 기존 평택-시흥 고속도로 구간에서 진행된다. 신규 노선을 만드는 대신 기존 운영 노선을 활용하는 방식으로 신규 토지 보상과 환경 부담을 줄이면서 교통 효율을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

현재 왕복 4차로로 운영 중인 평택-시흥 고속도로는 이번 사업을 통해 6~8차로로 확장된다. 서평택JCT에서 마도JCT까지는 6차로로, 마도JCT에서 남안산JCT까지는 8차로로 확장되며 총 공사 기간은 60개월이 소요될 예정이다.

사업이 완료되면 수도권 서남부권 주요 교통축의 병목 현상이 개선되고 서남부권 산업 및 물류 수요 증가에도 대응할 수 있을 것으로 전망된다. 개통 이후에는 민간사업자가 기존 노선과 확장 구간을 통합해 27년간 관리와 운영을 맡는다.

금호건설 관계자는 "평택-시흥 고속도로 확장사업은 국내 최초 개량운영형 민자도로 사업이라는 점에서 상징성이 큰 프로젝트"라며 "이번 사업을 성공적으로 추진해 개량운영형 민자사업 모델의 안착을 선도하고 유사 사업 확대에 기여하겠다"고 말했다.





