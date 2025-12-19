본문 바로가기
병무청, 내년 공군兵 선발 무작위 추첨…해군·해병대는 내후년부터

유제훈기자

입력2025.12.19 10:24

공군 일반병은 내년부터, 해군·해병대 일반병은 내후년부터 무작위 전산 추첨 방식으로 선발된다.


19일 병무청에 따르면 병무청은 전날 대통령 업무보고에서 내년 4월부터 공군 일반병을 무작위 전산 추첨 방식으로 선발키로 했다고 보고했다. 지금까지 공군병은 자격, 면허 점수 등을 합산해 고득점순으로 선발해 왔다.

연합뉴스

연합뉴스

선발 주기도 월 1회 선발, 3개월 후 입영에서 연 2회 선발, 다음 해 입영으로 변경된다. 병무청 관계자는 "모집병 지원이 특정 군에 편중되는 현상을 해소하고 지원자의 부담을 줄이기 위해 모집병 선발방식을 개선한 것"이라고 설명했다.

다만 공군 전문기술병, 전문 특기 병 모집은 기존과 같이 자격, 면허점수 등 합산 고득점순 선발로 이뤄지며, 선발 주기도 월별 모집이 유지된다.


병무청은 내후년부터는 해군·해병대 일반병 선발에서도 동일한 방식을 적용하기로 했다. 이외에도 전군 모집병 선발에서 고교 출결 상황 점수 반영을 폐지하고, 면접 평가도 JSA 경비병, 의장병 등 일부 전문 특기 병 모집을 제외하고는 폐지해 입영대상자들의 입영준비 부담 완화를 추진키로 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
