[2025 무연고사 리포트⑩]무연고 사망자 10명 중 6명은 의료기관에서 생 마감

무연고 사망자 10명 중 6명은 주택이 아닌 병원이나 요양병원 등 의료기관에서 생을 마감하는 것으로 나타났다. 흔히 홀로 사는 집에서의 쓸쓸한 죽음을 떠올리는 고독사의 이미지와 달리 실제 무연고 죽음의 상당수는 의료 시스템 안에서 마무리되고 있었다.

27일 아시아경제가 2021년부터 올해 5월까지 전국 지방자치단체 229곳의 무연고 사망자 사망 장소를 분석한 결과, 장소가 확인된 2만2745명 중 62.3%에 달하는 1만4164명이 의료기관에서 사망한 것으로 집계됐다.

광역자치단체별로 살펴보면 경북(73.85%)과 전북(72.91%)의 의료기관 내 사망률이 가장 높았다. 이어 대구(68.85%), 부산(68.55%), 인천(67.71%) 순으로 나타나 지역을 가리지 않고 의료기관이 무연고자의 마지막 거처가 되고 있음을 보여줬다.

전문가들은 이러한 현상의 원인으로 초고령화 사회 진입과 요양병원 급증을 꼽았다. 허준수 숭실대학교 사회복지학부 교수는 "노인 인구가 늘면서 급·만성 질환을 앓는 노인들이 결국 요양병원으로 옮겨지는 경우가 많다"며 "요양병원 개설이 용이해진 법적 배경과 함께, 복지시설에서 사망하더라도 행정 절차상 의료기관에서 사망 신고를 해야 하는 통계적 특성도 반영된 것"이라고 분석했다.

최근 요양기관은 전국적으로 증가 추세에 있다. 건강보험심사평가원 요양기관 개설 현황을 보면 전국 요양기관은 2021년 9만8479개에서 지난해 10만3308개로 증가했다.

의료기관 밖에서의 죽음도 적지 않았다. 전체 무연고 사망자 중 7440명(32.7%)은 주택에서 사망했다. 이들은 이웃이나 지자체의 감시망에서 벗어나 홀로 지내다 뒤늦게 발견되는 전형적인 '고립사' 형태를 띤다.

지역별 주택 내 사망률을 살펴보면 광주가 40.66%로 전국에서 유일하게 40% 선을 넘겼다. 이어 울산(38.82%), 서울(35.99%), 경남(35.59%) 순으로 조사됐다. 이는 상대적으로 도시 지역일수록 1인 가구의 고립 문제가 심각하다는 것을 시사한다.

집조차 갖지 못한 채 길거리나 차량 등에서 숨지는 무연고 사망자도 1000명을 넘어섰다. 길거리, 하천변, 주차장 등 노상에서 사망한 비율은 세종(14.89%)이 가장 높았으며, 전남(9.54%), 광주(9.34%), 제주(9.16%)가 뒤를 이었다.

주목할 부분은 수도권과 광역시일수록 노상 사망률이 낮았다는 점이다. 경기(3.2%), 서울(3.46%), 부산(3.73%) 등은 전국 평균보다 낮은 수치를 기록했다. 이는 대도시권의 사회안전망이나 노숙인 보호 시설이 지방과 비교해 상대적으로 체계화돼 있고, 유동 인구도 더 많아 노상 사망자를 발견할 확률이 더 높았기 때문으로 보인다.

이 밖에도 고시원, 여관 등 주거 취약 거처나 상업시설에서 사망한 경우도 확인되었으나 비율은 1% 미만으로 미미했다.





