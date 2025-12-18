SK해운, 스타링크 저궤도 통신 도입…통신 품질·보안 둘 다 잡는다

스타링크 국내 리셀러 SK텔링크와 협업



스타링크 코리아의 저궤도 위성통신 서비스가 국내에서 본격 개시된 가운데 SK텔링크는 SK해운 전 선대를 대상으로 스타링크 위성통신과 사이버 보안 서비스를 결합한 통합 서비스를 제공한다고 18일 밝혔다.

국내에서 전 선대를 대상으로 스타링크 저궤도 위성통신 서비스와 보안 솔루션을 결합해 구축·운영하는 선도적 사례로, 단순 통신 제공을 넘어 고객 맞춤형 해상 통신 서비스를 구현했다는 점에서 의미가 크다.

최근 해운·조선 산업 전반에서 선박의 디지털화와 스마트화가 빠르게 진행되면서, 통신 품질뿐 아니라 운영 안정성과 보안 수준을 동시에 충족하는 통합 서비스에 대한 수요가 크게 증가하고 있다.

이에 따라 SK해운은 증가하는 사이버 위협에 대응하기 위해 선박에 특화된 보안 요구사항을 정의하고, UTM(통합 위협 관리) 기반 통합 보안 체계를 사전에 설계했다. 이후 해당 보안 구조를 안정적으로 구현하기 위해 스타링크 통신 인프라 및 운영 역량을 보유한 SK텔링크에 협력을 요청했다. SK텔링크는 SK해운의 보안 모델과 스타링크 기반 통신 인프라를 결합한 차별화된 모델로 '연결성과 보안'을 동시에 확보할 수 있는 해상 통신 솔루션을 구현했다.

이번 도입은 국내 스타링크 정식 출시 이전부터 SK해운과의 긴밀한 협업을 통해 추진됐다. SK해운은 스타링크 개통 즉시 초고속 인터넷이 적용될 수 있도록 선박 운항 루트 등을 고려해 SK텔링크와 사전 협의하며 설치·개통 준비 작업을 진행하였으며, SK텔링크는 선박 운항 환경과 업무 특성을 고려한 사전 컨설팅을 바탕으로 제도·기술 검토, 선박별 환경 분석, 보안 아키텍처 설계 등 도입 전 과정을 선제적으로 준비하고, 국내 정식 출시와 동시에 즉시 서비스 개통이 가능한 체계를 구축했다.

이신용 SK텔링크 위성사업본부장은 "단순히 저궤도 위성통신을 도입하는 것이 아니라 실제 선박 운영 환경에서 필요한 통신 품질과 보안 수준을 함께 충족하는 것이 이번 프로젝트의 핵심"이라며, "앞으로도 해운·조선은 물론 공공, 국방 등 다양한 분야에서 고객별 니즈에 맞춘 차별화된 스타링크 기반 통신 서비스와 사이버 보안을 결합한 고부가가치 솔루션을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 강조했다.

한편 SK텔링크는 스타링크 코리아의 국내 공식 리셀러다. 서비스 공급뿐만 아니라 기술 지원, 운용 관리, 보안까지 아우르는 B2B 맞춤형 토털 솔루션을 제공하고 있다.





