역사학계 "李정부·정치권, 사이비 역사 선긋고 명확한 입장 밝혀야"

'환단고기' 발언에 48개 단체 성명

역사·고고학계가 최근 이재명 대통령이 언급한 '환단고기'와 관련해 정부와 정치권의 단호한 입장을 촉구했다.

17일 한국역사연구회, 한국고대사학회, 역사학회 등 48개 학회는 성명서를 내고 "이재명 정부와 여·야 정치권은 '사이비 역사'의 위험성을 직시하고 명확하게 선을 그어야 한다"며 이같이 밝혔다.

이들은 "이 대통령이 동북아역사재단의 업무 보고에서 '환빠'와 '환단고기'를 언급한 것을 계기로 사이비 역사가 정치·사회적 이슈로 부상했다"며 "(환단고기는) 명백한 위서(거짓으로 꾸며낸 책)"라고 강조했다.

이 책은 고려 말부터 조선 전기에 저술된 여러 책을 바탕으로 1911년에 간행됐다고 알려졌지만, 국내 주류 사학계에선 1979년에 간행한 위서로 본다.

학회는 "'환단고기'를 바탕으로 한 사이비 역사는 부정선거론 만큼이나 터무니없는 주장"이라며 "그 뿌리는 일본 제국주의의 대아시아주의와 맞닿아 있다"고 짚었다. 또한 "역사학계와 사이비 역사 사이에는 어떠한 학문적 논쟁도 존재하지 않는다"며 "사이비 역사의 일방적 비방과 터무니없는 주장이 존재할 뿐"이라고 주장했다.

아울러 학회는 "이재명 정부는 사이비 역사에 대해 명확한 입장을 표명하고 어떠한 지원도 하지 말라"며 "정치권은 정치적 유불리를 떠나 단호한 입장을 취하라"고 요구했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



