본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

빅씽크 "유방암 치료제 '너링스정', RWD로 안전성 입증"

장효원기자

입력2025.12.17 14:15

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
빅씽크 "유방암 치료제 '너링스정', RWD로 안전성 입증"
AD
원본보기 아이콘

킵스바이오파마( 킵스파마 )의 자회사 빅씽크테라퓨틱스(이하 빅씽크)가 판매하는 유방암 치료제 '너링스정'(성분명 네라티닙)이 한국인 환자를 대상으로 한 실제임상자료(RWD, Real World Data)를 통해 안전성과 내약성을 입증했다고 17일 밝혔다.


빅씽크는 자사의 조기 유방암 연장보조요법 치료제 너링스정의 한국인 대상 RWD 연구 결과가 지난 9~12일 열린 'SABCS(샌안토니오 유방암 심포지움) 2025'에서 발표됐다고 17일 밝혔다. SABCS는 유방암 관련 세계 최대 학회 중 하나다.

이번 연구는 분당차병원 혈액종양내과 문용화·김슬기 교수팀의 주도로 국내 4개 주요 의료기관이 참여한 다기관 연구로 진행됐다.


발표에 따르면 연구팀은 2022년 5월부터 올해 6월까지 너링스정을 처방한 호르몬수용체(HR) 양성 및 상피세포성장인자수용체(HER)2 양성 조기 유방암 환자 48명을 분석했다. 전체 환자의 77.1%는 종양 크기가 2cm 이상(T단계 2 이상)인 환자였다.


이번 연구가 학계의 주목을 받은 이유는 너링스정 허가 임상인 'ExteNET' 연구 당시에는 없었던 최신 표준 치료제 사용 환자가 다수 포함됐기 때문이다. 전체 48명의 환자 가운데 수술 후 보조요법 비율을 보면 33.3%(16명)는 '트라스투주맙+퍼제타(성분명 퍼투주맙)' 병용 요법을 받았으며, 41.7%(20명)는 '캐사일라(성분명 트라스투주맙엠타신)' 치료를 받았다. 트라스투주맙 단독은 22.9%(11명)였고, '엔허투(성분명 트라스투주맙 데룩스테칸)'도 1명 포함되었다.

연구 결과 이러한 최신 약제 치료 후 너링스정을 연장보조요법으로 사용하더라도 안전성과 내약성에 문제가 없는 것으로 나타났다. 전체 환자의 95.8%가 권장 용량인 240mg으로 복용을 시작했으며, 이상반응으로 인한 영구적인 투약 중단율은 8.3%로 낮았다.


초기 효능 지표도 긍정적이었다. 전체 환자 중 24개월 이상 추적 관찰이 가능했던 34명의 하위 그룹을 분석한 결과, 침습적 질병 재발(invasive disease recurrence) 사례는 단 한 건도 관찰되지 않았다.


한편 빅씽크가 2022년 국내 도입한 너링스정은 HER2 양성 조기 유방암 환자의 재발 위험을 51% 감소시키고 뇌전이 발생 위험을 59% 줄이는 효과를 입증받아, 국내에서 재발 고위험군 환자들의 표준 치료 옵션으로 자리잡고 있다.


김하용 빅씽크 대표는 "항암 치료제 전문성 강화를 위해 다양한 라인업을 확보하는 데 주력하고 있다"면서 "조만간 매출 규모가 큰 새로운 항암제 제품군을 시장에 내놓을 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올해 돌아보니…우리 가족 "오구오구" 내 지갑은 "에구에구"

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

비싼 집값에 결혼·출산 미룬다…'수도권 페널티' 사실로

덜 안전한 차가 더 잘 팔린다? 판매2위 모델3, 안전도 4등급

AI 고점 논란에도…글로벌 자산운용사, 현금 대신 주식

새로운 이슈 보기