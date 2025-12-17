본문 바로가기
창원시설공단 '제3차 반부패·청렴협의체 회의' 개최

영남취재본부 송종구기자

입력2025.12.17 13:17

경남 창원시설공단은 17일 1층 상황실에서 '2025년 제3차 반부패·청렴협의체 회의'를 개최했다.

제3차 반부패,청렴 협의체 회의.

제3차 반부패,청렴 협의체 회의.

공단의 '반부패·청렴협의체'는 이사장을 비롯해 실·부장과 감사팀장 등 총 9명으로 구성되어 있다.


협의체는 공단의 청렴도 향상을 위해 기관장 주도로 반부패·청렴 정책 이행사항을 점검하고 개선사항을 협의하는 역할을 수행한다.

이날 3차 회의에서는 2025년 윤리경영 추진 실적과 부패방지경영시스템(ISO 37001) 갱신 심사 결과를 공유하고 연말 공직기강 확립 실천사항 등을 점검했다.


이경균 이사장 직무대행은 "청렴은 공단 업무의 가장 중요한 덕목 중 하나로 부서장들의 솔선수범과 조직문화 개선을 통해 청렴한 일등공단을 만들어 가는 데 최선을 다하자"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
