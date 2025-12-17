김영훈 고용노동부 장관이 17일 서울 중구 직업능력심사평가원에서 열린 'AI 산업전환과 일자리 포럼' 최종 보고회에 참석, 발언을 하고 있다.
[포토] 김영훈 장관, AI 산업전환과 일자리 포럼 최종보고회
2025년 12월 17일(수)
