[포토] AI 산업전환과 일자리 포럼 최종보고회

김영훈 고용노동부 장관이 17일 서울 중구 직업능력심사평가원에서 열린 'AI 산업전환과 일자리 포럼' 최종 보고회에 참석, 발언을 하고 있다.







