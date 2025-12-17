'한동훈 때리기'로 지지층 결집…국힘 안팎 우려

'친한' 김종혁 당원권 정지 권고

국민의힘이 당무감사위원회를 앞세운 '한동훈 때리기'로 지지층 결집을 노리는 모습이다. 당 안팎에선 지도부가 외연 확장 요구와 역행하는 모습을 보인다면서 우려의 시선을 보내고 있다.

17일 경기 고양병 당협위원장이자 친한(한동훈)계인 김종혁 전 최고위원은 사회관계망서비스(SNS)에 "민주주의를 파괴하는 모든 시도에 맞서 결연히 싸우겠다"고 밝혔다. 국민의힘 당무감사위원회는 16일 당헌·당규 및 윤리 규칙 위반 혐의를 들어 당원권 정지 2년의 징계를 당 윤리위원회에 권고하기로 한 바 있다.

당무감사위는 김 전 최고위원이 다수 매체에 당을 극단적 체제에 비유하고 당원에 대한 모욕적 표현을 했다면서 중징계를 권고했다. 이호선 당무감사위원장은 "당내 절차를 우회한 선동이며 자신의 정치적 입지를 강화하기 위해 당을 희생물로 삼는 '자기 정치'의 전형적 사례"라고 꼬집었다. 한동훈 전 대표의 이른바 '당원 게시판' 논란에 대해서는 조사를 더 진행하기로 했다.

장 대표는 최근 장예찬 전 최고위원을 여의도연구원 부원장에, 김민수 최고위원을 국민소통특별위원장에 각각 임명하는 등 한 전 대표와 각을 세워온 인물을 중용했다. 문제는 장 대표의 행보가 전국 선거를 앞두고 외연 확장이 중요한 현실과 동떨어진 모습이라는 점이다. 부산에 지역구를 둔 한 의원은 통화에서 "지지층이 결집한다면 나머지 중도 보수는 더 환멸을 느끼고 떠날 것"이라며 "선거는 불편한 것을 보고 풀어가야 하는데 보고 싶은 것만 보는 것은 가장 잘못된 전략"이라고 우려했다.





