보성군, 청년 창업의 꿈에 날개 달아…'창업부터 가업 승계까지'

준비·시작·정착·성장 4단계 맞춤 시스템

전남 보성군이 청년의 지역 정착과 지속 가능한 창업 환경 조성을 목표로, 창업 준비부터 성장 단계까지 4단계 맞춤형 지원 체계를 구축하며 청년 창업의 든든한 동반자로 자리매김하고 있다.

군은 2025년 한 해 동안 준비(교육), 시작(창업), 정착(가업 승계), 성장(후속 지원)으로 이어지는 단계별 정책을 체계화해 실질적인 창업 역량 강화와 안정적 지역 정착 기반 마련에 주력해 왔다.

보성군은 전남권환경성질환예방관리센터에서 '예비 창업 꿈나무 캠프'를 열고 청년의 지역 정착과 지속 가능한 창업 환경 조성과 맞춤형 지원 체계를 구축해 나가고 있다. 보성군 제공

◆ [준비] 막연한 상상을 구체적 확신으로… '예비 창업 꿈나무 캠프'

보성군은 지난 12월 4일부터 5일까지 전남권환경성질환예방관리센터에서 '예비 창업 꿈나무 캠프'를 운영했다. 이번 캠프는 창업을 준비 중인 청년들을 대상으로 창업 초기 시행착오를 최소화하기 위해 기획됐다.

참가자들은 경영 전략, 지식재산권, 요식ㆍ서비스업 운영 등 분야별 전문가로부터 1대1 집중 수업을 받았다. 특히 사업계획서 작성과 아이템 고도화 과정을 통해 2026년 창업 진입을 위한 실질적 준비 단계를 마쳤다.

◆ [시작] 보성의 특색 입힌 청년 가게 탄생… '청년 창업 프로젝트'

군은 '2025 보성 청년 창업 프로젝트'를 통해 총 6개 청년 창업팀을 선발하고, 팀당 1,000만 원에서 최대 1,500만 원까지 총 7,500만 원의 창업 자금을 차등 지원했다.

선발된 팀들은 자금 지원과 함께 마케팅, 재무 관리, 비즈니스 모델 수립 등 실습 교육을 이수했으며, 이를 바탕으로 지역 특색을 반영한 청년 가게 창업으로 이어졌다.

주요 창업 사례로는 녹차·꼬막 등 지역 특산물을 활용한 음식점, 청년 감각을 접목한 떡 공방, 관내 축제와 연계한 영상 콘텐츠 제작업체 등이 있다.

◆ [정착] 대를 잇는 청년, 지역의 미래가 되다 … '가업승계 지원사업'

올해 신규 창업과 함께 청년 가업 승계 지원도 병행해 지역 정착의 또 다른 해법을 제시했다.

보성군은 2025년 5월부터 12월까지 '청년 가업승계 지원사업'을 추진해, 전액 군비 7,000만 원을 투입, 가업 승계 희망 업체 3개소를 선정·지원했다.

지원은 낡은 시설 환경 개선과 경영 역량 강화에 집중됐으며, 부모 세대의 기술과 청년 세대의 혁신 역량을 결합해 가업 경쟁력 제고와 세대 간 지속성 확보라는 성과를 거뒀다.

◆ [성장] 창업, 그 이후까지 책임진다… '든든한 후속 지원'

보성군의 청년 창업 정책은 개업 이후에도 이어진다. 군은 창업 3년 이내 초기 창업자의 경영 안정을 위해 '후속 성장 지원 사업'을 운영하고 있다.

2025년에는 6개 창업체에 최대 1,000만 원의 성장 지원금과 함께 전문 기관 연계 경영 컨설팅 및 판로 개척 지원을 제공했다. 이를 통해 초기 창업 단계에서 빈번하게 발생하는 자금·운영 부담을 완화하고, 자립 기반 강화에 실질적인 마중물 역할을 했다는 평가다.

군 관계자는 "청년들이 보성을 떠나지 않고 이곳에서 꿈을 실현할 수 있도록 창업의 시작부터 안정화 단계까지 빈틈없는 지원 체계를 구축하는 데 주력했다."라며 "앞으로도 청년들이 지역 경제를 이끄는 주역으로 성장할 수 있도록 2026년에도 더 고도화된 창업 생태계를 조성해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



