역삼센트럴자이 1순위 청약 경쟁률 487대 1…당첨되면 '10억'[부동산AtoZ]

1순위 청약 2만1432명 몰려

59㎡ 경쟁률 1692.3대 1 가장 높아

서울시 강남구 역삼센트럴자이 조감도. GS건설

당첨 시 최고 10억원의 시세차익이 예상되는 서울 강남구 역삼동 '역삼센트럴자이' 1순위 청약에 2만1000명이 넘는 청약자가 몰렸다.

17일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행된 역삼센트럴자이 1순위 청약 결과 44가구 모집에 2만1432명이 신청했다. 평균 경쟁률은 487.1대 1이다. 주택형별로 전용면적 59㎡의 경쟁률이 1692.3대 1로 가장 높았다. 이어 전용 84㎡A(467.5대 1), 84㎡D(154.0대 1), 84㎡C(141.0대 1), 84㎡B(115.5대 1), 122㎡(109.6대 1)의 순으로 집계됐다.

해당 단지는 분양가상한제가 적용된다. 공급가격은 최고가 기준 전용면적 59㎡ 20억1200만원, 84㎡ 28억1300만원, 122㎡ 37억9800만원으로 책정됐다. 인근 단지와 대략 8~9억원 가격이 낮은 것으로 파악되는데 신축 프리미엄까지 붙으면 10억원이 넘는 시세 차이가 발생할 것이라는 분석이다.

다만 10·15 대책으로 인해 주택 가격에 따라 주택담보대출 가능액이 줄어 전용면적 59㎡는 최대 4억원, 84㎡는 2억원까지 대출이 가능하다. 소유권 이전 등기 전까지 전매가 제한되는 기간이 3년이며, 입주 후 2년간은 실거주 의무도 따른다. 현금 동원력이 요구되지만 시세 차익 등 이점에 실수요자들이 대거 청약에 나선 것으로 풀이된다.

전날 진행된 특별공급에서도 43가구 모집에 총 1만1007명이 신청해 255.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 유형별로는 생애최초(4884명), 신혼부부(4382명), 다자녀가구(1629명), 노부모부양(87명), 기관추천(25명) 순으로 청약자가 많았다.

역삼센트럴자이는 지하 3층~지상 17층(4개동), 총 237가구 규모로 구성됐다. 전용면적 59~122㎡ 87가구를 일반분양한다. 지난 15일 특별공급을 시작으로, 16일 1순위 해당지역, 17일 1순위 기타지역, 18일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 24일이며 정당계약은 내년 1월 5~7일이다. 입주는 2028년 8월 예정이다.

단지는 지하철 수인분당선 한티역과 2호선·수인분당선 환승역인 선릉역을 도보로 이용할 수 있는 위치에 들어선다. 도곡초, 역삼중, 도곡중, 단국대사대부중·고, 진선여중·고와 대치동 학원가도 가깝다.

이마트 역삼점, 롯데백화점 강남점, 롯데시네마 도곡점 등 쇼핑·문화시설과 삼성서울병원, 강남세브란스병원과 같은 상급종합병원도 도보권이다. 단지 주변에 매봉산, 도곡근린공원, 양재천 등의 자연환경도 갖췄다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



