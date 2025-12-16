대전시, 민생회복 소비쿠폰 집행 '우수 지자체' 선정

시청·자치구 집행 성과 인정...국비 7억 5000만원 추가 확보

대전시가 행정안전부가 실시한 '민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 평가'에서 '나'등급을 받아 국비 7억 5000만 원을 추가로 확보했다.

이번 평가는 민생회복 소비쿠폰의 집행 성과와 운영 전반을 종합적으로 점검하기 위해 전국 지자체를 대상으로 실시됐으며, ▲소비쿠폰 지급 실적 ▲소비쿠폰 사용 및 사용처 확대 실적 ▲소비쿠폰 신청·지급 편의 제고 노력 ▲홍보 실적 ▲우수사례 발굴 및 확산 여부 등을 중심으로 평가가 이뤄졌다.

평가 결과 대전시와 자치구 모두 우수한 성과를 거두었다. ▲대전시는 '나'등급으로 3억 원, ▲서구는 '가'등급으로 2억 원, ▲대덕구는 '나'등급으로 1억 5000만 원, ▲유성구는 '다'등급으로 1억 원의 국비를 각각 확보해 총 7억 5000만 원의 특별교부세를 추가 확보하는 성과를 거뒀다.

그동안 대전시는 업무 추진 전담 TF를 구성하는 등 신속한 지급 체계를 구축함으로써 높은 신청률을 달성했으며, 시민 체감도를 높이기 위한 온·오프라인 안내 강화와 지역 소상공인 중심의 사용처 관리·확대 노력 등이 더해져 이번 평가에서 좋은 결과를 낸 것으로 분석된다.

또한 이번 사업을 통해 총 4001억 원의 예산이 지역경제로 환류되면서, 전통시장·동네 상권·음식점 등 생활 밀착 업종을 중심으로 소비가 빠르게 확산돼 지역 내 소비 회복과 지역경제 활성화에 기여한 것으로 보고 있다.

특히 단기간 내 사용을 유도하는 구조로 설계돼 유효수요를 즉각 창출하고, 소상공인의 매출 회복과 상권 전반의 활력 제고에도 실질적인 효과를 거둔 것으로 나타났다.

대전시는 소비쿠폰 사용 과정에서 지역 내 가맹점 중심의 소비를 유도하고, 이용 현황을 체계적으로 점검하는 등 지역경제로의 환류 효과를 극대화하기 위한 관리·운영에 힘썼다.

이번에 확보한 국비 7억 5000만 원은 향후 지역경제 활성화 사업 등에 재투입될 예정이며, 소상공인 지원과 시민 체감형 경제정책을 중심으로 활용 방안을 검토 중이다.

이장우 대전시장은 "이번 행정안전부 평가 결과는 민생회복 소비쿠폰을 단순한 현금지원이 아닌, 대전시가 지역경제 활성화를 위한 정책적 수단으로 추진한 성과"라며 "시민과 소상공인이 함께 체감할 수 있도록 앞으로도 민생 안정과 지역경제 회복에 직결되는 정책을 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



