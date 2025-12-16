로제 보러 왔는데 닮은 꼴이 사진 찍고 사인까지…"로제 홍보? 자기 PR 같은데"

"주최 측과 사전 논의된 행동"

"로제 홍보 목적일 뿐" 해명

중국 청두에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 인플루언서가 사실상 '행사 주인공'처럼 등장해 논란이 일고 있다. 인플루언서는 주최 측 요청에 따랐을 뿐이었다고 해명했지만, 팬들의 비판은 수그러들지 않는 모습이다.

로제 팝업스토어 행사에 등장한 중국 인플루언서 '데이지'. SNS 캡처 AD 원본보기 아이콘

15일(현지시간) 하이프 등 외신에 따르면 이달 초 중국 청두에서 열린 로제 공식 팝업스토어 마감 행사에 현지 인플루언서인 '데이지'가 초청됐다. 해당 팝업스토어는 로제의 공식 굿즈 판매와 테마 포토존을 중심으로 구성된 공식 행사였다.

굿즈 사인·포토타임까지…"주객전도" 비판

하지만 행사 당일, 현장 진행자가 데이지를 주인공처럼 소개하면서 논란이 시작됐다. 데이지는 이후 팬들과 사진을 촬영하고, 로제의 공식 굿즈에 직접 사인까지 했다. 여기에 로제가 평소 즐겨 입는 스타일과 유사한 의상을 착용한 점도 팬들의 반발을 키웠다. 일부 팬들은 "외형과 연출 전반이 로제를 연상시킨다" "팝업스토어의 주객이 전도됐다"며 강하게 비판했다.

"로제 홍보 목적" 해명에도 비판 지속

논란이 확산하자 데이지는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 입장을 밝혔다. 그는 "행사 이후 논란을 접하고 설명이 필요하다고 느꼈다"며 "쇼핑몰 측의 초청으로 행사에 참여했으며, 모든 진행은 주최 측과 사전에 논의된 방식에 따른 것"이라고 해명했다.

이어 "모든 행동은 로제를 홍보하기 위한 목적이었고, 어떠한 금전적 대가도 받은 적이 없다"며 "로제와 팬들이 중심이 돼야 한다는 점을 충분히 인식하고 있다. 불편하게 느껴질 수 있었던 부분에 대해서는 반성하며, 앞으로 더 신중하게 행동하겠다"고 밝혔다.

하지만 이후에도 팬들은 "팬심과 모방은 분명히 다르다" "로제 홍보보다 개인 관심을 끌기 위한 행동처럼 보인다" "누가 봐도 노린 것 같다"며 부정적인 시선을 거두지 않고 있다.





