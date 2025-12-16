고양시, 버스 노선체계 개편 연구용역 1차 중간보고회 개최

실질적 노선 개편방향 논의…비전·전략 점검

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 15일 고양인재교육원에서 버스 노선체계 개편 연구용역 1차 중간보고회를 개최했다고 16일 밝혔다.

고양특례시(시장 이동환)가 지난 15일 고양인재교육원에서 버스 노선체계 개편 연구용역 1차 중간보고회를 개최하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 용역은 철도와 버스, 시내버스와 마을버스의 역할을 재정립하고 대중교통수단 간 연계성 강화와 운영 효율화 방안을 마련하기 위해 추진됐다. 이를 위해 교통카드 빅데이터와 시민 의견 등 다양한 자료를 기반으로 현 노선의 구조적 문제를 분석하고 개선 방향을 제시했다.

이정화 제2부시장, 노선체계 개편 TF팀, 경기연구원 김채만 선임연구위원 등이 참석한 가운데 열린 이번 보고회에서 용역사인 스튜디오갈릴레이와 고양연구원은 버스 체계 문제점과 이용 수요를 분석한 결과를 바탕으로 노선 개편 목표 및 전략 등을 보고했다.

보고회에서는 현행 버스 노선체계의 문제점으로 ▲버스 유형별 역할 혼재 ▲버스 인가 대비 미운행 실태 ▲BRT 구간 운영 비효율 ▲노선 굴곡도와 중복도 ▲지역 간 대중교통 서비스 불균형 ▲편중된 차고지 입지 등이 지적됐다.

이러한 문제를 해소하고자 시는 "높은(高) 정시성으로 시민에게 신뢰(陽)받는 GOYANG BUS"를 비전 및 목표로 설정하고, ▲GTX-A, 3호선(일산선), BRT 등 간선 중심의 노선체계 확립 ▲내부 생활권 연계 ▲마을버스 운행계통 조정 ▲대중교통서비스 취약지역 대상 조정 및 신설 ▲권역 간 연결성 강화 등의 전략을 통해 노선 개편을 추진할 계획이다.

고양특례시 관계자는 "중간보고회에서 논의된 의견을 중심으로 내년 상반기 중 시민을 대상으로 설명회를 진행할 예정"이라며 "추가 의견을 종합적으로 검토해 실질적인 노선 개편안을 마련하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



