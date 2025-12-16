인천대교 통행료 63% 인하…18일부터 승용차 2000원

오는 18일 오전 0시부터 인천 영종도와 송도국제도시를 잇는 인천대교 통행료가 대폭 인하된다.

소형 승용차 기준 5500원에서 2000원으로 낮아져 약 63% 낮아진다. 경차는 2750원에서 1000원으로 떨어진다. 중형(17인승 이상 버스, 2.5~10t 화물차)은 9400원에서 3500원으로 대형(10t 이상 화물차 등)은 1만2200원에서 4500원으로 각각 인하된다.

국토교통부는 인천대교 사업시행자인 인천대교㈜와 통행료 인하 변경 실시협약을 체결하고 이같이 조정된 요금을 적용한다고 16일 밝혔다.

매일 영종도와 내륙을 오가는 출퇴근 이용자들이라면 연간 약 172만원을 절감할 수 있을 것으로 기대된다. 연 245일 근무 기준, 왕복 7000원씩 아끼는 셈이다.

인천대교 차종별 통행요금. 국토교통부 원본보기 아이콘

이번 조치는 2023년 10월 영종대교(인천국제공항고속도로) 통행료 인하에 이은 후속 대책이다. 이로써 인천국제공항에 접근하는 두 개의 고속도로 모두 인하된 요금으로 이용할 수 있게 됐다.

영종대교의 경우 요금 인하 후 하루 약 13만대가 통행하며 지난 2년간 약 3200억원 수준의 가계 통행료 절감 효과를 낸 것으로 나타났다.

김홍락 국토부 공항정책관은 "이번 인천대교 통행료 인하를 통해 인천국제공항을 이용하시는 전 국민과 매일 이용하시는 지역 주민분들의 통행료 부담을 덜어드릴 수 있길 기대한다"면서 "통행료 인하뿐만 아니라 인천대교와 영종대교 안전 및 청결 상태 등도 최고 수준으로 관리될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>