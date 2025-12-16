카카오, 카나나 신규 업데이트…단체사진 생성·관심사 생성 기능 추가

카카오는 인공지능(AI) 에이전트 앱 서비스 '카나나'를 업데이트한다고 16일 밝혔다.

이번 업데이트는 사용자 취향 기반의 개인화 경험 확대와 'AI 스튜디오'를 통한 단체 사진 생성 기능 등 커뮤니티형 AI 활용성 확장에 중점을 두고 진행됐다.

카카오는 인공지능(AI) 에이전트 앱 서비스 '카나나'를 업데이트한다고 16일 밝혔다. 카카오 제공

먼저, 관심사 등록 기능을 도입해 개인화 수준을 높였다. 사용자가 앱 내에서 자신의 관심 분야를 등록하면 AI 메이트가 이를 기억해 답변을 최적화한다. 이를 통해 홈 화면 등 앱 전반에서 정교한 맞춤형 콘텐츠를 제안한다. 건강에 관심이 많은 사용자라면 홈 화면에서 건강 관련 정보를 추천받고 질의가 가능하다.

AI 스튜디오 기능도 새롭게 추가됐다. AI를 기반으로 최대 6명까지 원하는 컨셉의 단체 사진 생성이 가능하다. 홈 탭 우측 상단에서 이용할 수 있으며, 로맨스 판타지, 청춘 서사, 키즈모델, Y2K 스타일, 크리스마스 등 총 9가지의 컨셉을 지원한다. 이용자들은 매일 4컷의 이미지를 무료로 생성할 수 있다.

대화방 내에서는 '웹 검색' 모드를 지원한다. 사용자가 대화 중 하단의 '+' 버튼을 눌러 웹 검색 결과를 답변으로 받아볼 수 있다. 이 밖에도 카나와 나나 및 스페셜 AI 메이트로부터 받은 답변 내용을 지인들에게 공유하는 기능도 추가됐다. 답변 내용을 길게 누르면 공유할 수 있는 웹 링크가 생성된다.

김종한 카카오 카나나 성과리더는 "이용자들의 일상생활 속 활용도를 향상할 수 있는 기능에 중점을 두고자 했다"며 "개인화된 사용 경험의 지속적 확대와 더불어 커뮤니티 향 AI로의 진화를 위해 꾸준한 시도를 이어갈 예정"이라고 말했다.

카나나 앱은 그룹 AI 메이트 '카나', 개인 AI 메이트 '나나'와 대화를 나누며 친숙하게 AI를 경험할 수 있는 서비스다. 카카오는 사용자 피드백을 바탕으로 지난 10월 앱 구조를 개편하고 주제별 스페셜 AI 메이트를 도입했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



