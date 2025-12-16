"6만원짜리 패딩 갖고싶어요" 무릎 꿇은 아내…남편 반응에 모두가 경악

6만원 패딩 때문에 무릎 꿇고 애원

6000만 조회 수…中 전역으로 번져

중국 후베이성의 한 쇼핑센터에서 한 여성이 남편 앞에 무릎 꿇고 다운 재킷(패딩)을 사달라고 애원하는 모습이 담긴 영상이 온라인상에서 확산하며 논란이 일고 있다.

중국의 한 쇼핑센터에서 남편에게 무릎을 꿇고 패딩을 사달라고 애원하는 아내의 모습.

"6만원 패딩 사달라" 무릎 꿇은 아내 두고 떠난 남편에 '부글부글'

13일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 해당 영상은 이달 초 후베이성 샤오간의 한 쇼핑센터 내 의류 매장 앞에서 촬영됐다.

영상 속 여성은 남편에게 299위안(약 6만2300원)짜리 다운 재킷을 사달라며 무릎을 꿇었다. 이에 남편은 몇 분간 아내를 강하게 질책했으며, 영상에는 허리에 손을 얹은 채 "사주지 않겠다"고 외치는 목소리도 고스란히 담겼다. 이후 남편은 무릎 꿇고 있는 아내를 그대로 둔 채로 현장을 떠났다.

해당 영상은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 확산했고, 관련 해시태그 조회 수가 6000만 회 이상을 기록했다. 특히 아내를 두고 자리를 떠난 남편의 냉정한 태도에 대한 비판이 잇따랐다. 누리꾼들은 "그렇게 무심한 남자와 왜 함께 있나" "빨리 이혼하는 게 낫다" "남이라도 저럴 수 없겠다" "그깟 패딩이 뭐라고 아내한테 저러냐" "하루라도 같이 못 살듯" 등의 반응을 보였다. 한 누리꾼은 "이번 사건은 여성의 경제적 독립이 얼마나 중요한지 보여준다. 여성은 언제나 스스로 생계를 유지할 수 있어야 존엄과 자유를 누릴 수 있다"며 여성의 경제적 독립 필요성을 주장하기도 했다.

"연출된 영상일 경우, 남녀 갈등 조장 혐의 등으로 구금 가능성"

다만 해당 사건의 진위 여부는 아직 확인되지 않았다. 현지 변호사 A씨는 "영상이 조작된 것으로 밝혀진다면 영상 속 인물들은 허위 시나리오를 통해 남녀 갈등을 조장한 혐의로 5~10일간 구금될 수 있다"고 했다.

반대로 영상이 사실로 확인될 경우, 여성이 남편을 상대로 소송을 제기하고 공동재산 분할을 요구할 법적 근거가 될 수 있다는 분석이다. A씨는 "아내가 수입이 없는 상황에서 남편이 모든 재정을 관리하고, 아내의 일상생활에 필요한 비용을 부담하지 않는다면 아내는 남편을 고소할 수 있다"고 했다. 이어 "만약 남편이 아내를 모욕하거나 정서적 학대를 가했다면 아내는 법적 조치를 취하기 전 증거를 수집해야 한다"고 조언했다.





서지영 기자



