[특징주]동양고속, '고터 재개발'에 8거래일 연속 상한가

동양고속 동양고속 084670 | 코스피 증권정보 현재가 102,800 전일대비 23,700 등락률 +29.96% 거래량 537,376 전일가 79,100 2025.12.16 09:30 기준 관련기사 중장기 성장 발판 확보? 조선주에 쏠린 눈국내외 정책 호재에 로봇株 ‘꿈틀’...기회 제대로 살리려면?넉넉한 투자금으로 수익도 더 크게...4배 투자금을 연 4%대 합리적인 금리로 전 종목 시세 보기 close 이 서울고속버스터미널 재개발 호재에 힘입어 16일 국내 증시에서 8거래일 연속 상한가를 기록 중이다.

이날 오전 9시20분 현재 동양고속은 전장 대비 29.96% 오른 주당 10만2800원에 거래되고 있다. 현 추세가 장 마감까지 이어질 경우 앞서 투자 경고 및 투자위험종목으로 지정돼 거래가 중지된 날을 제외하고 8거래일 연속 상한가를 찍게 된다.

이러한 동양고속의 주가 랠리 배경은 서초구 서울고속버스터미널 부지 복합개발을 둘러싼 기대감이 손꼽힌다. 관련해 서울시는 지난달 말 신세계센트럴시티, 서울고속버스터미널과 사전협상에 착수했다고 발표했다.

이에 서울고속버스터미널 지분 0.17%를 보유한 동양고속이 천일고속 등과 함께 재개발 수혜주로 손꼽히며 매수세가 몰린 것으로 분석된다. 1976년 준공된 서울고속버스터미널은 건물 노후화 등으로 재개발이 필요하다는 지적이 꾸준히 나왔었다.

같은 날 천일고속 천일고속 000650 | 코스피 증권정보 현재가 441,500 전일대비 20,500 등락률 +4.87% 거래량 132,976 전일가 421,000 2025.12.16 09:30 기준 관련기사 기회를 더 크게 살리고 싶다면? 4배 투자금이 정답!같은 기회를 더 크게? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 부담 없이연말 배당 수요 폭발…은행주 중심 고배당 랠리 본격화 전 종목 시세 보기 close 의 경우 5%대 상승세를 보이고 있다. 서울고속버스터미널 지분 16.67%를 보유한 천일고속은 지난 3일까지 9거래일 연속 상한가를 기록한 바 있다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



