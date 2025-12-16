본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

파주시 "지역 돈으로 지역 경제를 살린다"…'파주형 지역공공은행' 설립 추진

이종구기자

입력2025.12.16 09:20

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 파주시는 지난 15일 국회의사당 의원회관에서 '기본사회 실현을 위한 지역공공은행 토론회'를 개최하고 지역 금융의 대안으로서 지역공공은행의 필요성과 추진 방향을 논의했다고 16일 밝혔다.

파주시가 지난 15일 국회의사당 의원회관에서 '기본사회 실현을 위한 지역공공은행 토론회'를 개최하고 있다. 파주시 제공

파주시가 지난 15일 국회의사당 의원회관에서 '기본사회 실현을 위한 지역공공은행 토론회'를 개최하고 있다. 파주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 토론회는 파주시와 박정현·송재봉·허성무 국회의원이 공동 주최했으며 김경일 파주시장이 좌장을 맡아 진행을 이끌었다. 발제자로는 양준호 인천대 경제학과 교수가 나서 '지역공공은행의 필요성과 의의: 파주형 지역공공은행 모델링을 모색하며'를 주제로 발표했다. 이어지는 지정 토론에는 이상헌 지역순환경제전국네트워크 사무처장, 서익진 화폐민주주의연대 공동대표, 송지현 인제대 글로벌기후경제학과 교수가 함께 참여해 다양한 의견을 나눴다.


이번 토론회는 지역 간 격차가 갈수록 심화되는 상황에서, 지역 자금이 외부로 유출되지 않고 지역 내에서 순환하며 공공 기반 시설 역할을 수행할 수 있는 지속 가능한 지역 경제 기반을 모색하기 위해 마련됐다. 양준호 교수는 발제문에서 미국 노스다코타 주립은행(BND)의 사례를 들며 "지역공공은행은 지역 자본의 역외 유출을 막고 금융 소외계층을 안정적으로 지원해 지역 경제를 지탱하는 데 실질적 해법이 될 것"이라고 설명했다. 또한, 이를 바탕으로 우리나라 실정에 맞는 지역 맞춤형 모델 구축의 필요성을 강조했다.

이어진 토론에서 전문가들은 지역공공은행이 단순한 복지성 금융기관을 넘어, 지역이 스스로 경제적 자립 기반을 갖추고 지역공동체를 회복하게 돕는 '공공 금융 플랫폼'이라는 점에 의견을 모았다. 아울러 지자체 금고 기능 연계, 시민 참여형 협력 체계 구축, 단계적 실행 전략 등 제도 설계 과정에서 반드시 검토해야 할 핵심 과제들도 함께 제시했다.


김경일 파주시장은 "오늘 논의된 다양한 의견을 바탕으로 파주시에 적합한 현실적인 모델을 지속적으로 검토해 나가겠다"고 밝혔다.


한편, 파주시는 지난 11월 '파주형 지역공공은행 추진모델 수립 용역'에 착수해 공공성과 지속가능성을 갖춘 파주형 지역공공은행 모델을 구상 중이며, 이번 토론회를 계기로 지역공공은행에 대한 사회적 논의를 확산하고, 관계 전문가 및 시민사회와의 협력을 통해 설립 방향을 구체화해 나갈 계획이다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

"일본 여행 어쩌나" 전기 끊기고 항공편 대규모 결항…日 홋카이도 폭설 '비상'

"해리포터 투명망토처럼" KAIST, 차세대 '클로킹' 원천기술 개발

"내가 미스 핀란드다" 정치인들 눈찢기 인증…"인종차별 아니라고?" 뭇매

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

"케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"

새로운 이슈 보기