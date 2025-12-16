장예찬 "당게 논란 연내 털고 가야…장동혁, 새해 운신의 폭 넓힐 것"

장예찬 여의도연구원 신임 부원장, 한동훈 겨냥

"당내 해묵은 문제…당게 논란 털고 가야"

"한동훈, 앞으로 정치하기 좀 어렵지 않나"

장예찬 여의도연구원 신임 부원장이 한동훈 전 국민의힘 대표 가족 연루 의혹이 있는 이른바 국민의힘 '당원 게시판' 논란에 대해 연내에 완전히 정리하고 넘어가겠다고 밝혔다. 친윤계(친윤석열계)로 알려진 장 부원장은 15일 MBC 라디오 '권순표의 뉴스 하이킥' 인터뷰에서 "당 안에 해묵은 문제들이 좀 있다"며 "대표적인 것이 당원 게시판 사태"라고 했다.

장 부원장은 "이런 것들을 연내에 정리하고 나면 장동혁 대표가 새해에는 새 신을 신고 운신의 폭을 좀 더 넓힐 것"이라고 밝혔다. '새 신을 신고 다른 쪽으로 움직인다'는 의미에 대해서는 "당내 오래된 고름을 연내에 짜내고 나면 새해엔 대여 투쟁과 민생이라는 두 축을 중심으로 당 외부 문제에 집중할 수 있는 환경이 되지 않을까 싶다"고 했다. 이어 "(당원 게시판 논란은) 1년이 됐는데 진상 규명을 하지 않으면 덮어지는 게 아니라 고름이 안에서 점점 더 깊어지기에 진실을 밝혀내야 한다"고 강조했다.

그는 "조사 후 어떻게 처리할지는 당무감사위와 윤리위의 문제"라면서도 "절대다수 당원들은 당원 게시판 진상 규명은 확실히 해야 한다는 데 공감대를 이뤘다. 이 부분이 해소되면 당내에서 계파나 노선을 가지고 싸울 거리는 그다지 많지 않다"고 했다.

진행자가 '(당원 게시판) 감사 결과에 따라 한 전 대표 제명 등 극단적인 조치도 가능하다는 말이냐'고 묻자, 장 부원장은 "그것은 윤리위에서 판단할 문제"라면서도 "한 전 대표는 진작 이러한 것들을 알고 있었을 것이기에 어떤 징계를 내리느냐가 중요한 게 아니라 정치하기가 좀 어렵지 않나 싶다"고 직언했다.

장 부원장은 22대 총선 당시 부산 수영구 공천을 받았으나 과거 부적절한 발언이 논란이 되자 한동훈 비대위가 공천을 취소했다. 이후 그는 무소속으로 총선에 출마했고 결국 낙선했다. 이후 장 부원장은 한 전 대표와 시시각각 대립각을 세우고 있다.

국민의힘 싱크탱크인 여의도연구원은 이날 이사회를 열고 장 부원장을 선임했다. 장 부원장은 사회관계망서비스(SNS)에 "지방선거 승리를 위해 당이 어떻게 노력하는지 국민과 당원들께 친절하게 알려드리는 소통 창구 역할을 하겠다"며 "장동혁 지도부와 당원들의 뜻을 지키는 일에도 물불 가리지 않겠다"고 했다.

앞서 장 부원장의 내정 소식이 전해지자 친한계(친한동훈계) 의원들 사이에서는 볼멘소리가 터져 나왔다. 정성국 국민의힘 의원은 지난 10일 BBS 라디오 '금태섭의 아침저널' 인터뷰에서 "인사가 만사라 하는데 적절하지 않다고 생각한다"며 "(지도부가) 의원들의 목소리를 귀로 듣는다고 하는데 듣고 나서 그냥 끝나는 것 같다"고 했다. 김종혁 전 최고위원도 SNS에 "이호선 당무감사위원장 이어 장예찬 여의도연구원 부원장?"이라며 "이제 전한길만 윤리위원장 시키면 되겠다"라고 지적했다.





