"만취한 尹, 한동훈 언급하며 '난 꼭 배신당해' 말해"

이경호기자

입력2025.12.16 07:49

이진우 전 육군 수도방위사령관이 4일 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 5차 변론기일에 증인으로 출석하고 있다. 2025.2.4 헌법재판소 연합뉴스

이진우 전 육군 수도방위사령관이 4일 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 5차 변론기일에 증인으로 출석하고 있다. 2025.2.4 헌법재판소 연합뉴스

비상계엄 약 한달 전인 지난해 11월 9일 국방부 장관 공관 모임에서 윤석열 전 대통령이 만취한 상태로 "나는 꼭 배신당한다"며 한동훈 전 국민의힘 대표에 대한 실망이 크다는 푸념을 했다는 진술이 나왔다.


서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 15일 윤 전 대통령의 내란 우두머리 등 혐의 사건 속행 공판에서 이진우 전 육군수도방위사령관에 대한 증인신문을 진행했다. 이 전 사령관은 작년 11월 9일 당시 윤 전 대통령이 만취 푸념을 했다고 진술한 이후 자신의 휴대전화 메모에 해당 모임을 기록하며 '구중궁궐'(九重宮闕)이라는 표현을 기록했다고 했다.

이 전 사령관은 "'사람이 고립돼있으면 오해도 하고 의심도 하는구나, 대통령이면 제일 어른인데 참 인간은 같구나' 라고 생각했다"며 당시 윤 전 대통령이 계엄에 대한 언급은 하지 않았다고 말했다.

윤석열 전 대통령

윤석열 전 대통령

이 전 사령관은 지난해 12·3 비상계엄 당시 본회의장에서 국회의원을 끌어내라는 지시를 윤석열 전 대통령으로부터 듣지도, 부하들에게 전하지 않았다고 진술했다. 그는 기존 검찰 조사 및 법정에서 내놓은 진술에 대한 기억을 혼동하는 와중에도 윤 전 대통령과의 통화에서 '총', '4명에 1명씩' 등 파편적인 단어들이 기억이 난다고 증언했다.


이는 그가 지난 5월 군사법원에서 내놓은 진술에서 다소 수위를 낮춘 것으로, 지난 5월 군사법원에 증인으로 나와 "윤 전 대통령이 '본회의장 가서 4명이 1명씩 들고나오면 되지 않느냐'고 한 말도 처음에는 기억이 나지 않았다가 부관이 알려줘서 기억났다"라고 증언한 바 있다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
