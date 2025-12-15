교실 나와 무대로… 양산시 청소년, 축제로 증명한 성장

한 해 따뜻하게 마무리… 성장·화합의 장

공부는 경험이 되고, 경험은 이야기로 남았다.

한 해의 배움과 도전을 마친 청소년들이 무대에 섰다.

양산시청소년회관 수료식. 양산시 제공

경남 양산시청소년회관은 지난 13일 양산시청소년회관에서 '2025 양산시청소년회관 수료식과 연합축제'를 개최하고, 한 해 동안 다양한 활동에 참여한 청소년들의 성장을 격려하며 연말을 뜻깊게 마무리했다.

이번 행사는 수료식을 통해 청소년들의 노고를 공식적으로 인정하고, 이어진 연합축제를 통해 양산시청소년회관 소속의 청소년동아리연합회 '동거동락'과 방과후아카데미 청소년들이 끼와 재능을 마음껏 펼치는 자리로 마련됐다.

수료식에서는 양산시 여성청소년과 과장의 인사 말씀으로 시작해 우수 참가자에 대한 표창패와 활동 인증서 수여가 진행됐다.

이성미 여성청소년과장은 "청소년들의 열정과 성장, 잠재력 발견과 자신감 키우기의 소중한 시간이었다"며 "오늘의 수료가 진로와 삶의 밑거름이 되길 바란다"고 응원의 메시지를 전했다.

수료식 후에는 청소년동아리연합회 '동거동락'과 양산시청소년방과후아카데미가 함께 준비한 '신비로운 마법학교의 크리스마스 축제' 테마의 연합축제가 펼쳐졌다.

공연은 1부 밴드, 2부 연극 동아리와 방과후아카데미의 연극과 뮤지컬, 3부 노래, 4부 수어·댄스로 구성돼 청소년들의 다양한 재능을 선보였으며, 관람객들의 뜨거운 호응 속에 진행됐다.

양산시청소년회관 연합축제. 양산시 제공

부대행사로는 페이스 페인팅·건강마사지, 속눈썹·큐빅 붙이기, 비즈 팔찌 만들기, 크리스마스용품 꾸미기 체험부스가 운영됐고, 나나매점, 포토부스, 소원나무·폴라로이드 포토존이 함께해 청소년들이 즐겁게 참여할 수 있었다.

축제에 참여한 청소년들은 "부스도 다양해서 즐길 거리가 많았고 준비가 철저했으며, 공연 내용과 부대행사가 좋았고 많은 동아리 부스로 알차게 채워져 있었다", "학생들의 다양한 끼와 개성을 엿볼 수 있어 좋았고 서로 친해질 수 있는 계기가 됐다", "진행이 재미있었고 생각보다 사람이 많아 만족스러웠으며, 마지막으로 단원들과 공연할 수 있어서 뜻깊었고 콘셉트와 전체 분위기가 화기애애했다"며 높은 만족감을 전했다.

양산시청소년회관 관계자는 "이번 수료식과 연합축제를 통해 청소년들이 한 해 동안의 성장을 돌아보고 서로를 격려할 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 청소년이 주도적으로 참여하고 재능을 발휘할 수 있는 다양한 프로그램을 기획하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자



