성매매 비싸서 안한다는 남친…"싸면 한다고?" 여친 분통

"성매매는 비싸서 안 한다"는 남자친구의 발언이 찜찜하다는 여성의 사연이 전해져 갑론을박이 일고 있다.

14일 한 직장인 익명 커뮤니티에는 '성매매가 비싸서 안 한다는 남친'이라는 제목의 게시물이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 "최근 남자친구와 얘기하다가 성매매 관련 이야기가 나왔다"며 "내가 남자친구에게 혹시 해 봤냐고 물었더니 자긴 비싸서 돈 아까워 안 했다더라"고 적었다. A씨는 "처음엔 그런가 보다 했는데 비싼 것은 어떻게 알고, 돈이 아까워 안 했다는 건 돈이 많아지면 하겠다는 뜻 아닌가"라며 "난 당연히 더러워서 안 한다는 답변이 나올 줄 알았다"고 토로했다.

A씨의 사연을 접한 대다수 누리꾼은 "정상 아니다. 도덕적으로 안 해야지, 무슨 돈타령이냐?" "책임이나 감정적인 기준이 아니라 비싸서 안 한다고 하면 나 같아도 정떨어진다" "친구가 돈 내준다고 하면 간다는 얘기지" "이미 해봤을 것 같다" 등 A씨의 입장에 공감하는 반응을 보였다.

다만 일각에서는 "'그 돈 내고 뭐 하러 가냐'는 뜻 아닌가? 나도 안 해봤고, 안 할 거지만 '그거 할 돈으로 맛있는 거 사 먹겠다'고 말한 적 있다" "안 하면 안 하는 거지, 이유까지 따지냐" "그냥 관심조차 안 가졌다는 의미인데, 과민반응하네" "돈 많아도 그런 데 쓰는 돈은 아까울 수도 있는 거지. 글쓴이가 꼬였다" "무슨 대답을 해도 찜찜해 했을 듯" 등 남자친구 대답이 크게 문제없다는 반응을 보였다.





