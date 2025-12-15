본문 바로가기
AI창업 노하우 확산… 경남정보대 안성우 교수, 부산시장 표창 받아

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.15 14:05

"이차전지 국가사업·산업맞춤형 교육 성과"

경남정보대학교 안성우 교수(AI창업학과 학과장)가 2025학년도 첨단분야 혁신융합대학사업 이차전지 컨소시엄 부산권역 성과포럼에서 부산시장 표창을 받았다. 행사는 최근 부산대학교 기계관 대강당에서 진행됐다.


경남정보대는 안 교수가 첨단분야 혁신융합대학사업으로 실무 중심의 기술 교육과 산업 맞춤형 교육을 추진하고 이차전지 국가사업 유치 및 지역 산업 생태계 발전에 기여한 공로를 인정받았다고 15일 알렸다.

안 교수는 이번 수상을 계기로 축적된 첨단산업 교육 노하우와 산학협력 네트워크를 2026학년도에 신설되는 'AI창업학과'에 집중 투입할 계획이다.


AI창업학과는 인공지능 기술을 활용한 비즈니스 모델 개발부터 실제 창업까지 아우르는 실전형 커리큘럼을 운영하며 재직자를 대상으로 한 AI 활용 역량 강화 과정으로 주목받고 있다.


안성우 교수는 "부산의 미래 먹거리 산업인 이차전지 분야에서 교육 성과를 인정받아 기쁘다"며 "AI창업학과에서도 학생들이 AI 기술을 도구로 삼아 자신만의 비즈니스를 창출하는 '준비된 CEO'로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

경남정보대 안성우 교수(오른쪽)가 부산시장 표창을 받고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
