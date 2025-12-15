윤진오 동부건설 대표, 은탑산업훈장 수훈…주택산업 발전 기여

동부건설은 윤진오 대표이사가 지난 11일 서울 강남구 논현동 건설회관에서 열린 '주택건설의 날' 기념식에서 은탑산업훈장을 수훈했다고 15일 밝혔다.

주택건설의 날은 국내 주택건설 산업 발전에 기여한 기업과 종사자들의 노고를 치하하고 건설 산업의 지속 가능한 발전 방향을 모색하고자 열리는 행사다.

윤진오 동부건설 대표이사(왼쪽 두번째)가 주택건설의 날 기념식에서 ‘은탑산업훈장’을 수훈했다. 동부건설 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 행사에서는 주택공급 확대와 정비사업 활성화, 주거환경 개선 등에 기여한 48명이 훈·포장을 받았다. 은탑산업훈장은 산업 경쟁력 강화와 국민 주거 복지 향상에 성과를 보인 인물에게 수여된다.

윤진오 대표는 주택과 정비, 도시개발 등 주거 인프라 전반에서 지속적인 주택 공급 기반 구축하고 정비사업 역량 고도화에 기여한 점에 높은 평가를 받았다. 특히 원가율 상승과 금리 리 변화로설업계가 어려움을 겪는 상황에서도 포트폴리오 다변화로 안정적인 사업 구조를 확립한 점을 인정받았다.

동부건설 관계자는 "이번 수훈은 주택건설 산업의 공공성과 기술적 완성도를 높이기 위해 현장에서 축적해 온 동부건설의 경험과 시스템이 인정받은 것"이라며 "민간·공공을 아우르는 시공 경험과 철저한 품질·안전관리 역량을 기반으로 책임 있는 주거 공급이라는 건설사 본연의 역할을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



