삼성E&A, 美SAF 플랜트 기본설계 수주…청정에너지 시장 공략 박차

DG 퓨엘사와 FEED 계약

美루이지애나 SAF 생산 프로젝트 관련

에너지 전환 신사업 가속화

본 사업 연계 수주도 기대

삼성E&A는 지난 12일 미국 지속가능항공유(SAF) 프로젝트 개발회사인 'DG 퓨엘스'사와 '미국 루이지애나 SAF 생산 프로젝트'의 기본설계(FEED) 업무를 담당하는 내용의 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

삼성E&A가 수주한 미국 SAF 플랜트 기본설계 업무가 이뤄지는 지역 관련 위치도. 삼성E&A

관련 패키지 2개 중 '청정수소생산'을 수행하는 내용이다. 금액은 1570만달러(약 230억원), 기간은 약 10개월이다. 삼성E&A는 기본설계 완료 후 본사업 연계수주도 노릴 방침이다. 본사업 규모는 30억달러(약 4.4조원) 규모로 알려져 있다.

이번 프로젝트는 미국 루이지애나주 세인트 제임스 패리시 지역에 플랜트를 건설하는 것이 골자다. 이 지역 농업 부산물, 목질계 바이오매스 등 풍부한 폐자원을 원료로 활용해 연간 60만톤의 SAF를 생산하는 사업이다. SAF는 기존 화석연료 대신 바이오 원료로 생산된 항공유로 탄소 배출을 대폭 줄일 수 있어 차세대 친환경 에너지원으로 주목받고 있다. 전 세계적으로 진행되고 있는 탈 탄소 흐름으로 주요 국가들이 SAF 혼합 사용을 의무화하는 추세여서, 앞으로 SAF 시장은 점차 확대될 것으로 전망된다.

삼성E&A는 이번 프로젝트에서 공기분리장치(ASU), 자동 열 개질기(ATR), 이산화탄소 포집 등 블루수소 시설과 수전해 기술 기반의 그린수소 시설을 담당한다. 이를 통해 글로벌 청정에너지 시장 공략을 본격화할 것으로 보인다. 앞서 삼성E&A는 지난해 1.4조원 규모의 말레이시아 SAF도 수주한 바 있다.

삼성E&A는 미래 에너지 전환 신사업 기반 '이앤에이블' 전략을 중심으로 SAF, 탄소 포집, 수소, 암모니아, LNG 등 에너지 전환 핵심 기술을 확보하기 위해 투자, 협업 등을 하고 있다. 이러한 노력으로 최근 말련 SAF 플랜트, UAE 생분해성 플라스틱 플랜트와 인도네시아 친환경 LNG 플랜트 기본설계, 북미 LNG 개념설계, 미국 저탄소 암모니아 플랜트 등을 수주하며 청정에너지 분야에서 가시적 성과를 내고 있다.





김형민 기자



