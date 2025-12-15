DL이앤씨, 동탄 핵심 입지 'e편한세상 동탄역 어반원' 내년 1월 분양[부동산AtoZ]

주상복합 단지 내 오피스텔 240실 공급

전용 34~59㎡ 구성

GTX-A(삼성역 연장 시 약 21분), SRT 동탄역 도보권

재당첨 제한 및 실거주 의무 없어

DL이앤씨가 내년 1월 경기 화성시 오산동 동탄2신도시 C14블록에서 'e편한세상 동탄역 어반원'을 분양한다. 교통과 생활 인프라, 개발호재를 모두 갖춘 동탄의 핵심 입지에 들어설 예정이다.

e편한세상 동탄역 어반원 투시도. DL이앤씨. AD 원본보기 아이콘

단지는 지하 4층~지상 46층, 3개동 규모의 아파트 610가구와 지하 3층~지상 26층, 1개동의 주거형 오피스텔 240실로 구성된다. 지난 8월 진행된 아파트(분양전환 공공임대주택) 일반공급은 당시 평균 75.28대 1의 경쟁률로 마감돼 지역 내 수요의 뜨거운 반응을 입증한 바 있다. 이번엔 240실의 오피스텔을 공급한다. 오피스텔은 전용 34~59㎡로, 1~2인 가구 맞춤 평면이 적용됐다.

단지는 수도권광역급행철도(GTX-A)와 SRT 이용이 가능한 동탄역을 도보로 이용할 수 있는 이른바 '더블역세권' 입지에 들어선다. GTX-A 삼성역 연장 후에는 동탄에서 서울 삼성역까지 약 21분이면 이동이 가능해 강남 접근성이 한층 높아진다. 또한 경부고속도로, 동탄대로, 수도권제2순환고속도로 등 광역 교통망이 인접하고, 강남·판교·서울역·공항행 버스 노선도 풍부하다.

단지 주변에는 롯데백화점 동탄점, 트레이더스 홀세일클럽, 동탄역 그란비아스타 등 대형 상업시설이 조성돼 있다. 여가·문화·쇼핑을 모두 도보권에서 누릴 수 있다.

이번에 공급되는 오피스텔은 1.5룸과 2룸으로 설계됐으며, 남동·남서향 위주 배치로 채광과 조망을 확보했다. 전체의 70%를 차지하는 전용 59㎡형은 소형 아파트를 대체할 수 있는 평면으로 1~2인 가구의 수요를 겨냥했다. 입주민을 위한 라운지카페(무인), 멀티룸 등 특화 커뮤니티 시설을 마련해 주거형 오피스텔에 적합한 공간을 제공한다.

한편 화성시는 비규제 지역에 위치해 청약조건이 자유롭다. 만 19세 이상이면 청약통장과 거주지, 주택 보유 여부와 관계없이 신청할 수 있으며, 100% 추첨제로 당첨자를 선정한다. 또한 재당첨 제한이 없고 실거주 의무나 자금조달계획서 제출 의무도 적용되지 않는다. 소유권 이전 등기 이전에도 전매가 가능해 투자 접근성이 높다는 평가다.

DL이앤씨 관계자는 "e편한세상 동탄역 어반원은 동탄 핵심 입지에서 교통과 생활 인프라, 개발 호재를 모두 누릴 수 있는 단지로 주목받고 있다"며 "실수요자는 물론 미래가치를 고려한 투자자에게도 매력적인 선택이 될 것"이라고 말했다.

e편한세상 동탄역 어반원의 입주는 2028년 7월 예정이다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



