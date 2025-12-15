본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

스푼, '2025 대한민국 디지털 광고 대상' 3개 부문 수상

최호경기자

입력2025.12.15 09:30

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

우수상 2개, 은상 1개 수상

스푼랩스가 운영하는 '스푼'이 '2025 대한민국 디지털 광고 대상'의 3개 부문에서 수상했다고 15일 밝혔다.


스푼 로고. 스푼

스푼 로고. 스푼

AD
원본보기 아이콘

대한민국 디지털 광고 대상은 한국디지털광고협회가 주관·주최하고 문화체육관광부에서 후원하는 행사로 ▲통합 마케팅 ▲마케팅/캠페인 ▲퍼포먼스 ▲디지털 크리에이티브 ▲AI 크리에이티브 ▲테크/솔루션 ▲디지털 PR 등 다양한 분야에서 한 해를 빛낸 광고 캠페인을 선정한다.

지난 11일 열린 해당 시상식에서는 스푼의 일본 시장 대상 캠페인 '일청일보(한 목소리 한 걸음)'이 글로벌 캠페인 부문 우수상, 유튜브 채널 'MOKSORI(목소리)'가 SNS 마케팅 부문 우수상, 목소리 소개팅 오프라인 이벤트가 프로모션 부문 은상을 차지했다.


스푼 관계자는 "오디오 중심 플랫폼으로서의 실험적인 시도가 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 오디오 콘텐츠만의 몰입감과 상상력을 살려 새로운 콘텐츠 경험을 선사할 계획"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다 '구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다

만원 열차 바닥에서 레포트 쓰던 여학생… 英 왕실 서열 17위 공주님이네

SK하이닉스·삼성전자 제치고 '입사하고 싶은 기업 1위' 꼽힌 회사

칫솔 잘못 놔뒀다간 세균 득실…전문가 콕 집은 '이곳'

유시민 "지금 민주당 굉장히 위험…권한 있는데 말만해, 뭐 하는지 모르겠다"

北 김여정 손에 든 '폴더블폰' 보니…中 브랜드라고?

시드니 유대인 행사장 총기 난사…용의자는 50대 아버지·20대 아들

새로운 이슈 보기