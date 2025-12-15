본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

신한카드, 임직원 모금 통한 12번째 아름인도서관 개관

최동현기자

입력2025.12.15 08:56

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한카드가 서울시 강남구 시립수서청소년센터에 557번째이자 임직원 급여 모금을 통해 만든 12번째 '아름인도서관'을 개관했다고 15일 밝혔다.


이번 아름인도서관은 센터내 청소년 전용공간에 만들어졌다. 전자도서를 포함해 5355권의 도서도 함께 지원됐다. 시립수서청소년센터는 청소년과 지역주민을 위한 편의시설로 서울시로부터 위탁받아 사단법인 더나은세상이 운영하고 있다.

신한카드가 임직원 급여 모금을 통해 만든 12번째 아름인도서관을 지난 13일 개관했다. 서울시 강남구 시립수서청소년센터에서 열린 개관식에 참석한 김종혁 신한카드 브랜드전략본부장(왼쪽부터), 신아정 시립수서청소년센터 청소년운영위원회 위원장, 김정율 시립수서청소년센터 관장이 기념사진을 촬영하고 있다. 신한카드

신한카드가 임직원 급여 모금을 통해 만든 12번째 아름인도서관을 지난 13일 개관했다. 서울시 강남구 시립수서청소년센터에서 열린 개관식에 참석한 김종혁 신한카드 브랜드전략본부장(왼쪽부터), 신아정 시립수서청소년센터 청소년운영위원회 위원장, 김정율 시립수서청소년센터 관장이 기념사진을 촬영하고 있다. 신한카드

AD
원본보기 아이콘

지난 13일 열린 개관식에는 김정율 시립수서청소년센터 관장, 이영구 (사)더나은세상 이사장, 김종혁 신한카드 브랜드전략본부장 등 관계자들이 함께했다.


신한카드는 2003년부터 매월 임직원들이 급여에서 일정 금액을 기부하는 '사랑의 1계좌 모금'과 월 급여에서 1000원 또는 1만원 미만 금액을 기부하는 '급여우수리' 등 자발적인 급여 나눔 프로그램을 시행하고 있다. 이 프로그램을 통해 현재까지 약 30억원의 기부금을 조성했다.


신한카드는 이렇게 조성한 기부금을 아름인 도서관 건립과 희귀 난치병으로 어려움을 겪는 어린이들의 치료비로 전달하고 있다. '아름인 상생마켓'을 통한 임직원들의 물품 기부 등 사내 기부 문화 확산에도 힘쓰고 있다.

신한카드 관계자는 "임직원들의 자발적인 참여를 통해 22년째 나눔 프로그램을 유지할 수 있었다"며 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하는 상생경영을 실천하겠다"고 밝혔다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다 '구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다

만원 열차 바닥에서 레포트 쓰던 여학생… 英 왕실 서열 17위 공주님이네

SK하이닉스·삼성전자 제치고 '입사하고 싶은 기업 1위' 꼽힌 회사

칫솔 잘못 놔뒀다간 세균 득실…전문가 콕 집은 '이곳'

"박나래 '주사 이모' 출국 금지해야"…법무부 "원칙·절차 따라 진행"

北 김여정 손에 든 '폴더블폰' 보니…中 브랜드라고?

시드니 유대인 행사장 총기 난사…용의자는 50대 아버지·20대 아들

새로운 이슈 보기