"중국인이랑 밥 먹는 중"…눈 찢는 사진 올린 미스 핀란드, 왕관 박탈

SNS에 올린 눈 찢는 사진에 인종차별 논란

미스 핀란드 조직위, 타이틀 회수

미스 유니버스 대회에 출전했던 미스 핀란드가 동양인 비하 논란 끝에 왕관을 박탈당했다.

사라 자프체(22)가 동양인 비하 논란으로 미스 핀란드 지위를 박탈당했다. 자프체 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

최근 핀란드 공영 매체 Yle(위엘레)에 따르면 미스 핀란드 조직위원회는 지난 11일(현지시간) 기자회견을 열고 사라 자프체(22)의 타이틀을 공식 회수했다고 밝혔다.

자프체는 미스 핀란드 조직위원회와의 합의에 따라 왕관을 내려놓은 것으로 알려졌다. 자프체의 타이틀은 제1준우승자인 타라 레흐토넨(25)에게 승계됐으며, 레흐토넨은 이날 기자회견 현장에서 새 미스 핀란드로 공식 추대됐다.

최근 자프체는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 손가락으로 눈을 옆으로 늘리는 모습의 사진을 게재했다. 해당 사진에는 "중국인이랑 밥 먹는 중"이라는 문구가 함께 담겼다.

손으로 두 눈을 좌우로 찢는 행위는 동양인의 눈이 작다는 의미의 동양인 비하 제스처다. 이에 자프체가 동양인을 조롱했다는 비판과 함께 인종차별 논란이 불거졌다.

왕관을 반납한 자프체는 이번 사태가 자신에게 매우 힘든 시간이었다고 밝혔다. 현지 매체 일탈레흐티에 따르면 자프체는 "SNS에서의 나의 행동으로 상처받고 마음이 아팠던 모든 분께 진심으로 사과드린다"고 말했다.

앞서 자프체는 SNS에 사과문을 올리기도 했다. 그는 사과문에서 "이번 일로 피해를 본 모든 분께 사과드린다"며 "제 행동이 잘못됐다는 것을 깨달았고, 책임을 지기 위해서 모든 SNS 활동을 중단할 것"이라고 밝혔다.

다만 구체적인 행위에 대해 언급은 하지 않아 사과의 진정성이 부족하다는 지적을 받았다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>