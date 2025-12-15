젤렌스키, 나토 가입 카드 접나…"서방 집단 방위 보장으로 타협"

강력한 안전 보장 확보된다면

나토 가입 포기 시사

단,제5조 준하는 실질적 안정 보장 주장

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 14일(현지시간) 우크라이나가 미국과 유럽으로부터 강력한 안전보장을 제공받는다면 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입을 포기할 수 있다는 입장을 밝혔다. 이는 트럼프 대통령이 반대해 온 나토 가입 문제에 대해서는 유연한 태도를 보이면서도, 그 대가로 실질적인 안전보장을 확보하려는 전략으로 풀이된다.

AP·로이터통신에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 독일 베를린으로 이동하기에 앞서 취재진과 만나 "우크라이나가 나토 가입을 열망해 온 이유는 진정한 안전보장을 확보하기 위해서였다"며 "그러나 미국과 일부 유럽 파트너들은 이러한 방향을 지지하지 않았다"고 말했다.

그는 이어 "현재로서는 미국으로부터 나토 제5조(집단방위 조항)에 준하는 양자 안전보장과, 유럽 국가들 및 캐나다·일본 등으로부터의 안전보장이 러시아의 재침공을 막을 수 있는 현실적인 방안"이라며 "이는 우리로서는 이미 상당한 타협"이라고 강조했다.

젤렌스키 대통령은 이러한 안전보장이 법적 구속력을 갖고 미 의회의 지지를 받아야 한다고 덧붙였다. 그는 우크라이나와 미국 군 당국자들이 독일에서 회동한 이후 관련 내용을 추가로 보고받기를 기대한다고도 했다. 서방이 나토 집단방위 조항과 유사한 수준의 확실한 안전보장을 제공할 경우, 우크라이나가 나토 가입을 선택하지 않을 수 있다는 의미로 해석된다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 그동안 우크라이나의 나토 가입은 불가능하다는 입장을 보여왔다. 러시아는 그동안 우크라이나 군대를 줄여야 하고, 서방 국가 군대가 우크라이나에 들어오는 것도 절대 안 된다고 주장해 왔다. 이를 고려하면, 트럼프 행정부가 나토 제5조 수준의 안전보장에 동의할지는 확실하지 않아 보인다.

젤렌스키 대통령은 미국과 러시아가 요구한 영토 양보에 대해서는 거부 의사를 분명히 했다. 미국은 우크라이나군이 돈바스 지역에서 철수하고 해당 지역을 비무장 자유경제구역으로 설정하자는 방안을 제안한 것으로 알려졌다. 이에 대해 젤렌스키 대통령은 "병력을 철수하고 경찰만 두자는 제안인데, 질문은 간단하다"며 "우크라이나군이 5~10㎞ 후퇴한다면 러시아군은 왜 점령지에서 같은 거리만큼 물러나지 않는가"라고 반문했다. 그는 "가장 공정한 선택지는 현재 위치를 유지하는 것이며, 휴전의 본질은 바로 그것"이라고 강조했다.

젤렌스키 대통령은 이날 베를린에 도착해 프리드리히 메르츠 독일 총리와 스티브 윗코프 미 대통령 특사, 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너, 알렉서스 그린케위치 나토(NATO) 유럽연합군 최고사령관 등과 만났다.

미국 대표단은 이날 우크라이나 전쟁 종전 논의와 관련해 "많은 진전이 이뤄졌다"고 평가했다. 윗코프 특사는 회담이 5시간 이상 진행됐다며 "20개 조항의 평화 계획과 경제 의제 등을 포함한 폭넓고 심도 있는 논의가 이뤄졌다"고 말했다. 그는 "상당한 진전이 있었으며, 15일 오전 다시 회동할 계획"이라고 덧붙였다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



