외환 당국, 휴일 긴급회의…복지부·산업부 참여

장희준기자

입력2025.12.14 18:18

외환시장 동향 및 대응 방향 논의

원달러 환율이 오름세를 이어가자 정부가 긴급회의를 열어 대응책 마련에 나섰다.


14일 정부에 따르면 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 오후 정부서울청사에서 관계기관 합동으로 '긴급 경제장관 간담회'를 주재했다. 회의에선 국내외 금융·외환시장 동향을 점검하고 대응 방향을 논의한 것으로 전해졌으나, 회의 결과에 대해서는 별도 메시지를 내놓지 않았다.

이달 원달러 환율 평균이 1470원을 넘으며 외환위기 이후 월간 기준 최고 수준인 것으로 나타난 14일 서울 중구 명동의 한 환전소 모습. 연합뉴스

이달 원달러 환율 평균이 1470원을 넘으며 외환위기 이후 월간 기준 최고 수준인 것으로 나타난 14일 서울 중구 명동의 한 환전소 모습. 연합뉴스

정부가 휴일 오후 긴급회의를 소집한 건 그만큼 외환시장의 움직임이 심상치 않다는 의미로 보인다. 이달 원달러 환율 평균은 1470원을 넘어 외환 위기 이후 월간 기준 최고 수준으로 치솟았다. 지난 12일 주간거래 종가는 1473.7원이었지만, 야간거래에선 장중 1479.9원까지 오르며 1500원에 다가섰다.


이날 회의에는 이억원 금융위원장, 이창용 한국은행 총재, 이찬진 금융감독원장, 하준경 대통령실 경제성장수석, 이스란 보건복지부 1차관, 박동일 산업통상부 산업정책실장 등이 참석했다.


통상적인 외환·금융 당국자 범위를 넘어 복지부·산업부까지 논의에 참여했다는 건 외환시장의 주요 수급 주체인 국민연금 해외투자분과 수출업체 달러 보유분까지 포괄적으로 살펴본다는 의미로 해석된다. 동시에 대통령실 차원에서도 환율 움직임을 주시하고 있다는 취지로 읽힌다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
