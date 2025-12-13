본문 바로가기
이장우 대전시장 "수소트램 교통환경에 맞춰 어린이 안전교육 강화"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.13 21:56

'어린이 교통안전 골든벨 왕중왕전' 개최

초등학교 20개교 200명 참여

이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

대전시가 13일 도솔다목적체육관에서 대전녹색어머니연합회 주관으로 '어린이 교통안전 골든벨 왕중왕전'을 개최했다.


이날 예선을 통과한 초등학교 20개교 200명의 학생이 참여한 이번 결선은 학부모와 친구들의 응원 속에 활기 있게 진행됐으며, '수소 트램과 함께 공존하는 등하굣길 교통안전'을 주제로 한 문제들이 큰 호응을 얻었다.

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시는 등하굣길 어린이 교통사고 예방과 수소 트램 개통에 대비한 스쿨존 안전의식을 높이기 위해 올해 4월부터 학교별 교통안전 골든벨 예선을 운영해 왔다. 총 2700여 명의 학생이 참여했으며, 이날 왕중왕 상 1명을 포함해 총 10명을 선발해 시장상, 교육감상 등 여러 상을 수여했다.


시는 앞으로도 시의회·경찰청 등 유관기관과 협력해 수소 트램 시대에 맞춘 체험형 교통안전 교육을 확대해 나갈 계획이다.


이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이장우 대전시장은 "수소 트램과 공존하는 미래 교통환경에 맞춰 어린이 안전교육을 더욱 강화하겠다"고 강조했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
