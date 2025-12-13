지역 청년 새로운 인연 돕는 '연 in 대전', 118쌍 커플 탄생

총 19회 운영으로 지역 청년들 만남과 교류 활성화 이끌어



대전시 2025년 청년만남지원사업 마무리...청년 740명 참여



지역 청년들이 일상에서 관계를 만들고 새로운 인연을 만날 수 있도록 돕는 프로그램인 대전시의 '2025년 청년만남지원사업(연 in 대전)' 이 올해 118쌍 커플을 탄생시켰다.

대전시는 12일 유성컨벤션웨딩홀에서 올해 '연 in 대전'에 참여했던 청년 80명(남 40·여 40)을 초청해 한해 마무리 행사를 진행했다.

이날 행사는 웨딩홀 공간을 활용한 결혼식 콘셉트로 청년들이 자연스러운 분위기 속에서 교류하고 새로운 인연을 만들 수 있도록 기획됐다.

대전시는 ▲3월 대전엑스포아쿠아리움에서 진행된 1회 차 프로그램을 시작으로 ▲6월 대전시립미술관(반 고흐) ▲9월 치유의 숲 ▲10월 대청호 ▲11월 공주 마곡사 일대 등에서 총 19회 차의 만남 프로그램을 운영했으며, 총 740여 명의 청년이 참여해 평균 4.7대 1의 경쟁률을 기록했다.

또한 올해 누적 118쌍의 커플이 탄생하는 등 지역 청년들의 만남과 교류 활성화에 의미 있는 도움을 주고 있다.

대전시는 청년 교류 활성화와 결혼장려금 지원 등 결혼 친화 정책을 강화한 결과, 혼인율에서도 뚜렷한 긍정적인 변화를 보이고 있다. '2025년 8월 인구동향 보고'에 따르면 올해 1~8월 대전시의 누적 혼인 건수는 5428건으로, 지난해 같은 기간 대비 24.9%가 증가해 전국 17개 시·도 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다.

최성아 대전시 정무경제과학부시장은 "'연 in 대전'은 지역 청년들이 일상에서 관계를 만들고 새로운 인연을 만날 수 있도록 돕는 프로그램"이라며 "내년에는 청년 의견을 더 폭넓게 반영해 더욱 매력적인 지역 청년 교류 프로그램으로 운영하겠다"고 말했다.

한편, 대전시는 2026년에도 관내 청년들의 교류 환경 강화를 위해 회차별 특성에 맞춘 기획을 확대하고 민간 커뮤니티와 협력 모델을 강화할 계획이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>