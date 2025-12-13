[날씨]일요일 전국 눈·비…빙판길 유의

일요일인 14일 오전까지 전국 대부분 지역에서 눈이나 비가 이어지겠다. 전라권 서부와 제주 등에서는 밤까지 이어지는 곳이 있겠다.

예상 적설량은 서해 5도·충청권·전북 내륙 1∼5㎝, 제주 3∼8㎝ 등이다. 나머지 지역에는 1㎝ 안팎의 눈이 내릴 것으로 예상된다. 아침 최저기온은 -6∼4도, 낮 최고기온은 1∼10도로 예보됐다.

울릉도·독도와 제주에서는 5∼10㎜, 전라권·서해 5도 5㎜ 안팎, 충북 중·남부 1㎜ 등 비가 내리겠다. 기상청은 눈비가 내리는 지역에서 가시거리가 짧고, 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 교통안전에 유의해야 한다고 전했다.





