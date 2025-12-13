본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

박나래, 매니저 4대 보험도 안해줬다…엄마·전 남친은 가입

김은하기자

입력2025.12.13 14:20

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전 매니저 "1년간 프리랜서 신분으로 근무"
대리처방 등 불법 의료 요구 의혹도 제기

방송인 박나래가 전 매니저들에게 1년간 4대 보험을 적용하지 않은 것으로 드러났다.

13일 문화일보에 따르면 매니저에게 4대 보험을 안해준 반면 박나래 본인과 모친, 전 남자친구는 처음부터 보험에 가입한 것으로 알려졌다.

방송인 박나래가 전 매니저들에게 1년간 4대 보험을 적용하지 않았다는 보도가 나왔다. 앤파크 제공

방송인 박나래가 전 매니저들에게 1년간 4대 보험을 적용하지 않았다는 보도가 나왔다. 앤파크 제공

AD
원본보기 아이콘

전 매니저는 문화일보와의 인터뷰에서 "지난해 9월부터 박나래와 함께 일했지만 4대 보험 가입 요청이 계속 묵살됐다"며 "보험에 가입된 사람은 박나래, 어머니, 전 남자친구뿐이었다"고 주장했다. 이들은 계약서 없이 3.3% 세금만 공제된 월급을 지급받으며 사실상 프리랜서 신분으로 근무한 것으로 알려졌다.


박나래 측은 관련 문의에 답하지 않았다. 근로자를 사용하는 사업장은 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험에 가입해야 하며, 미가입 시 과태료 부과와 형사처벌 가능성이 존재한다. 노동부는 최근 '가짜 3.3' 의심 사업장에 대한 감독을 강화하며, 근로자 신분 회피 여부를 집중적으로 점검하고 있다.

전 매니저는 박나래가 당초 제시한 수익배분 계약(7대3 또는 8대2)조차 지켜지지 않았다고 밝혔다. 실제 지급액은 월 300만원 수준에 불과했으며, 그나마도 1년이 지난 뒤 4대 보험이 적용된 것은 소속사의 대중문화예술기획업 등록 과정에서 뒤늦게 사내이사로 올려진 시점과 맞물려 있다는 주장이다.


박나래가 전 매니저에게 불법 의료 행위를 요구했다는 의혹도 제기됐다. 전 매니저는 12일 채널A 인터뷰에서 "대리처방을 요구받았고, 거부하자 '이미 한 번 준 이상 너희도 벗어날 수 없다'는 메시지를 받았다"고 밝혔다. 그는 관련 메시지를 증거로 경찰에 고소장을 제출했다. 박나래 측은 이에 대한 공식 입장도 밝히지 않았다.


또한 전 매니저는 합의 과정에서 박나래와의 갈등 상황을 상세히 전했다. 박나래가 감정적 호소와 개인적 일화를 내세우며 합의를 시도했으나, 금전적 합의와 책임 문제는 해결되지 않았다는 설명이다. 전 매니저는 "박나래가 스치는 말로 사과하는 듯한 뉘앙스를 풍기지만 공식적 사과는 없었다"고 전했다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'19세 최연소 합격자 탄생'…7급 국가공무원 시험 '19세 최연소 합격자 탄생'…7급 국가공무원 시험 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K팝, 중·일 갈등에 발목 잡히나…日 멤버 그룹 빨간불

'암투병' 찰스 英국왕 "조기검진이 중요하다"

결승전 1300만원?…북중미월드컵 티켓값 '경악'

'프랑스 제쳤다' 한국, 세계에서 가장 영향력 있는 국가 7위…1위는 어디?

박나래, 매니저 4대 보험도 안해줬다…엄마·전 남친은 가입

“은수저도 20만원”…치솟는 가격에 돌 선물 공식 깨졌다

트럼프 "태국·캄보디아, 교전 중단…평화 협정 복귀 합의"

새로운 이슈 보기