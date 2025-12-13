가덕도신공항건설공단, 인천공항공사와 감사협력 맞손

감사·내부통제 전문성 강화… 데이터 기반 감사·반부패 역량 공유

가덕도신공항건설공단은 지난 12일 인천국제공항공사와 감사·내부통제 분야의 상호 협력을 위한 감사업무 협약을 체결했다.

가덕도신공항건설공단이 인천공항공사와 감사업무 협력 협약을 맺고 있다. 가덕도신공항건설공단 제공 AD 원본보기 아이콘

이 협약은 공항 건설과 운영 전 과정에서 요구되는 감사 전문성을 높이고, 두 기관이 축적해 온 기술과 정보, 실무 경험을 공유하기 위해 마련됐다.

대형 국책사업과 국가 핵심 인프라를 담당하는 두 기관이 감사 분야에서 협력 체계를 구축함으로써, 투명성과 책임성을 한층 강화하겠다는 취지다.

협약에 따라 두 기관은 감사 전문기술과 데이터 기반 감사 기법을 상호 교류하고, 감사 인력 육성을 위한 공동 워크숍을 운영하기로 했다.

또 내부통제 시스템 운영 경험과 주요 위험요인 분석 사례를 공유하는 한편, 반부패·청렴 업무 역량 강화를 위한 실무회의를 정례화하고 대외 평가와 피드백 분석에 대해서도 협력해 나갈 계획이다.

신영일 가덕도신공항건설공단 상임감사는 "대형 공항 프로젝트는 막대한 국가 예산이 투입되는 만큼 감사의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "공항 건설과 운영 분야에서 풍부한 감사 경험과 노하우를 보유한 인천국제공항공사와의 협력을 통해 공단의 감사 역량과 품질이 한 단계 도약하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



